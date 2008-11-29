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Кабмін України продовжив пільгові ціни на газ для населення країни

Кабінет міністрів України продовжив до 18 жовтня дію спеціальних зобов'язань (PSO) "Нафтогазу України" за пільговими умовами продажу газу для населення і теплокомуненерго (ТКЕ), заявив в прес-секретар прем'єр-міністра України Василь Рябчук.

Кабмін України в березні 2017 року прийняв постанову, яка передбачала, що спецзобовязання  з продажу газу за зниженою ціною для потреб населення і ТКЕ будуть діяти до 1 квітня 2018 р Пізніше уряд кілька разів продовжував  дію цих зобов'язань. МВФ в рамках співпраці з Києвом наполягає на скасуванні спецзобовязань і перехід до ринкових цін.

Уряд України домовився з МВФ про поступове підвищення ціни газу для населення, про що раніше заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Принципова домовленість щодо поступового збільшення ціни і виведення українського ринку на так званий повний імпортний паритет до квітня 2020 р. є", - зазначив Коболєв і уточнив, що влада обговорює питання про темпи зростання цін на газ.

Підвищення цін на газ для населення - одна з вимог МВФ для надання Україні чергового кредиту. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив раніше, що влада змушена піти на цей крок, щоб забезпечити виплати за зовнішніми боргами.

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