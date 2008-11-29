В Україні кожен 10-й сидить без роботи

В Україні кожен 10-й сидить без роботи.

А найбільший рівень безробіття - серед молоді до 24 років.

В Україні сотні тисяч тільки офіційно зареєстрованих безробітних. Зокрема, за даними Держстату, в першому кварталі 2018 року в активному пошуку роботи перебувало 374,4 тис. українців, що за підрахунками статистичного відомства становить 2,2% по відношенню до економічно активного населення працездатного віку.

Так, кількість українських безробітних у віці 15-70 років, підрахованих за методологією Міжнародної організації праці (МОП), виявилася в 4,4 рази більше - 9,7%. А найбільший рівень безробіття з року в рік спостерігається серед молоді до 24 років: у цій віковій категорії без діла (тобто не працює і не вчиться) сидить майже кожен п'ятий - 19,7%.

У регіональному розрізі особливо катастрофічна ситуація склалася в Луганській (16,7%) і Донецькій (14,5%) областях.

Тож не дивно, що при такому стані речей українська пенсійна система, яку невтомно реформує уряд, ледь дихає. Вже сьогодні кожен працюючий змушений утримувати одного пенсіонера, а далі ситуація тільки погіршуватиметься, незважаючи на підвищення пенсійного віку.

Правда, збільшення страхового стража в кінцевому підсумку призведе до іншої проблеми: пенсійній системі стане легше, зате "за бортом" життя залишаться мільйони українських пенсіонерів. Але це вже інша історія.

На кожну вакансію в компаніях шикуються черги - в середньому 7 осіб на одне вільне місце. Не дивно, що в середньому українці шукають нову роботу по півроку.

Опитування показують, що однією з основних проблем, які хвилюють більшість наших співгромадян, є власне погіршується матеріальне становище. Здавалося б, при таких результатах і існуючому безробіттю українці повинні були б обома руками триматися за роботу, але цього не відбувається. Опитування, проведені кадровими порталами, свідчать: наші співгромадяни не тримаються за місце і при першій ж хоч трохи кращій пропозиції без найменших вагань покинуть "рідного роботодавця". Опитані пояснюють: набридло терпіти ситуацію, коли зарплати стають все менше, а обсяг роботи - все більше.

За словами психолога Марини Деркач, в таких результатах немає нічого дивного.

Якщо, відпрацювавши цілий місяць, людина розуміє, що у нього не вистачає грошей навіть на оплату комуналки, то і ставлення до роботи відповідне.

Ніхто не хоче працювати за копійки і тим більше працювати добре.