Український бізнес в жовтні чекають масові перевірки

Починаючи з 5 жовтня Державна служба з питань праці спільно з фіскальною службою почне масові перевірки бізнесу на предмет неоформлених працівників і зарплат "в конвертах". При цьому в полі зору фіскалів потрапить як великий бізнес, так і дрібні ФОП.

Нагадаємо, з початку року, в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати, зросли і штрафи. Зокрема, санкція за кожного неоформленого співробітника сьогодні передбачає штраф в розмірі 111,6 тисячі гривень, а за недопуск перевіряючого співробітника - до 390 тисяч гривень.

У квітні минулого року Кабмін прийняв постанову, якою чітко визначив приводи для візитів інспекторів. Грунтуючись на цих даних, можна припустити, що посилено перевіряти будуть тих бізнесменів, які більше року співпрацюють з фізособами за цивільно-правовими договорами або якщо їх кількість перевищує 30% від усього штату.

Приводом для перевірки може також стати масове звільнення персоналу - більше 10% за місяць. Претензії будуть, якщо податкова вважатиме, що "кількість співробітників не відповідає обсягам виробництва". Правда, як фіскали визначатимуть цю невідповідність, поки незрозуміло. Ну і, нарешті, інспектор може нагрянути до тих підприємців, у яких є заборгованість по сплаті ЄСВ або співробітники отримують зарплату менше мінімальної.

Нагадаємо, що податківці почали штрафувати ФОП за приватні проводки. Крім того, НБУ зобов'яже банки повідомляти інформацію про приватні рахунки українців.