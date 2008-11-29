Німеччина веде Єврозону до колапсу

Євро існує майже 20 років. Російський переказний рубль існував 25 років. Обидві валюти мають щось спільне: ні та, ні інша не можуть похвалитися успішною історією існування.

Введення переказного рубля було направлено на забезпечення вільної торгівлі між країнами Східного блоку. Створення загальної клірингової системи призвело до того, що обмінні курси для східнонімецької марки, злотого, форинта, і навіть монгольського тугрики встановлювалися довільно Радянським Союзом, незалежно від купівельної спроможності національних валют.

У 1960-х рр. болгарський лев був недооцінений на 20%, а польський злотий переоцінений приблизно на 45%. Оскільки перекладний рубль ще не був конвертований в західні валюти, він залишався радше засобом, за допомогою якого Радянський Союз міг би збагачуватися і зберігати бюджет за рахунок своїх держав-союзників.

Міжнародний банк економічного співробітництва, який розташовувався в Москві і обробляв всі транзакції в переказному рублі, замовчував дані про торговому профіциту і дефіциту. Після ряду політичних змін існування загальної розрахункової валюти підійшло до кінця, і виявилося, що Радянський Союз зобов'язаний величезні суми своїм "братам".

Ситуація з євро сьогодні практично та ж. Є якісь схожі риси з ситуацією з перекладним рублем.

По-перше, всім країнам і громадянам єврозони постійно повторюють, що євро хороший для всіх, що в корені невірно.

По-друге, євро підтримує торговельні баланси одних країн (Німеччина, Франція), але завдає шкоди іншим (країни PIGS).

По-третє, євро як перекладна валюта сприяє зростанню боргу.

По-четверте, зона євро була штучно розширена - на щастя, не до Монголії, але Італія і Греція не виконали критерії Маастрихтського договору. Це стало причиною фінансових криз, і ця ситуація продовжиться в майбутньому.

Але є і відмінності між перекладним рублем і єдиною валютою ЄС.

По-перше, євро - це не просто валюта для ведення бухгалтерського обліку, це єдина валюта, яка діє в "братньому" співтоваристві ЄС. Центробанки країн єврозони стали "зомбі", які нібито можуть брати участь в ухваленні рішень.

По-друге, борги ростуть в інших місцях, в боргах знаходиться не емітент валюти, а "бенефіціари", які приєднуються до єврозони.

Борг Греції регулювався таким чином, що країна отримала величезний обсяг грошей від ЄЦБ. Борг Італії та Іспанії скоро стане нічним кошмаром тих, хто приймає рішення в Римі, Мадриді, Брюсселі та Берліні.

Аналогом радянського переказного рубля в ЄС є не євро, а Target-2. Це платіжна система, яка дозволяє банкам здійснювати транскордонні платежі в режимі реального часу. В Target-2 профіцит або дефіцит виникає, коли гроші переходять з однієї країни єврозони в іншу. Під час загострення останньої кризи євро в 2011 і 2012 рр. спостерігалося втеча капіталу з особливо постраждалих країн, таких як Іспанія та Італія, на банківському ринку Target-2 в такі країни, як Німеччина і Люксембург, які вважалися безпечними гаванями.

Ситуація повернулася до нормального стану, коли президент ЄЦБ Маріо Драгі дав зрозуміти, що в разі потреби може скорегувати баланс, надрукувавши додаткові гроші. Target-2 не дозволила країнам впасти. Якби Іспанія залишилася з песо і Італія з лірою, вони б впали. Target-2 захистила їх від банкрутства за рахунок громадян Німеччини, Люксембургу та Нідерландів. З 2015 р ми знову спостерігаємо за відтоком капіталу на північ, коли машина, друкуюча гроші у Франкфурті-на-Майні, працює як божевільна. На цей раз відтік капіталу - результат дій Драгі, який розпочав QE в 2015 р, і Бундесбанку, який почав викуповувати облігації на ринку.

Центробанк Італії залежить від ЄЦБ і повинен купувати італійські державні облігації. Німецькі інвестори повинні обміняти ці облігації на євро в Італії і перевести гроші через Target-2 в німецький банк. Ось причина зростаючих відмінностей в балансах Target-2:

1. Німці, які володіють італійськими облігаціями, продають їх в Італії і переводять отримані гроші в Німеччину. Це результат більш ранніх проблем з торговими балансами: італійці в минулому купували німецьку продукцію за свої облігації. Тому у Німеччині більше боргових вимог, ніж у будь-якого з її сусідів.

2. Італійці ліквідують свої облігації і відправляють свої гроші за кордон - звичайний відтік капіталу.

Таким чином, у Німеччині знову надзвичайно високі боргові вимоги. В цьому році вони вже досягли трильйона євро, 25% ВВП Німеччини.

Величезні вимоги Німеччини в рамках Target-2 не покрити ніякими цінними паперами. Якщо Італія або Іспанія вийдуть із зони євро, це залишить німців напризволяще. У Німеччині до сих пір немає заворушень, тому що в країні добре відома впевненість в Бундесбанку.

Всі вірять в ЄЦБ і Маріо Драгі. На прес-конференції 26 липня цього року він хотів всіх заспокоїти, коли розповів про Target-2: "Це не має ніякого відношення до переміщення капіталу з країни в країну". Фактично це тільки клірингові баланси, які можна перевищувати, поки ніхто не залишає зону євро.

Тому Італія не повинна залишати зону євро. Вона "занадто велика, щоб впасти": її борг становить 2,3 трлн євро (!), В червні 2018 р зобов'язання по Target-2 виросли з -164,5 млрд євро в 2015 р до -481 млрд євро. Banca d'Italia зобов'язаний Бундесбанку майже півмільйона євро!

З одного боку, Драгі - італієць, який використовує своє становище, щоб врятувати свою країну, з іншого - багато німецьких економістів, які критикують Target-2. Професор Ханс Вернер Зінн, для якого Target-2 - це чек, який не можна перевести в готівку, особливо відомий. В одній зі своїх статей він ось таким чином описує ситуацію в Іспанії та Італії:

"У цих країнах правлять радикальні соціалісти, які не хочуть нічого знати про бюджетну дисципліну, в Італії зметені старі партії. Радикальний уряд партій" Рух п'яти зірок "і" Ліги Півночі "хоче отримати більше кредитів під захистом інших країн євро і загрожують залишити євро, якщо ЄС відмовиться це зробити ".

Драгі дотримується іншої думки:

"Євро незамінний, тому що це сильна валюта і тому що вона потрібна суспільству! Ніхто не повинен шукати відповіді на запитання про сенс його існування. Не варто обговорювати питання його скасування! Це може тільки нашкодити".