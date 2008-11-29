Лікування гепатиту С в домашніх умовах медикаментами

Серед усіх хвороб печінки, мабуть, найнебезпечнішим є така недуга, як гепатит С. Від цієї хвороби ніхто не застрахований, тому всім важливо знати, як проходить лікування гепатиту.

Чим небезпечне захворювання

У гепатиту є влучне прізвисько «ласкавий вбивця», оскільки симптоми захворювання часто абсолютно непомітні для хворого. Однак при цьому наростають патологічні зміни в печінці, що роблять неможливим нормальне функціонування даного органу. Може спричинити серйозне ускладнення, такі, як цироз і рак печінки, печінкова енцефалопатія. На щастя, якщо хворобу вчасно виявлена, то вона цілком піддається лікуванню. Терапія захворювання може проводитися вдома, проте обов'язково під контролем лікаря-гепатолога. Самолікування тут не принесе ніякого результату і може навіть нашкодити. Нижче буде детально розказано про те, як лікувати гепатит С в домашніх умовах.

Гепатит C - особливості патологічного процесу

Захворювання викликається мікроскопічним вірусом, який передається гематогенним шляхом, тобто, через кров. Як можна заразитися вірусом? Насправді це дуже просто. Це може статися через статеві контакти, при переливанні крові, при відвідуванні перукарень, тату-салонів, салонів краси, стоматологічних кабінетів. Нерідко причиною зараження є непродезинфіковані шприци, ножиці, бритви, і т.д. Далеко не завжди в кожному конкретному випадку вдається встановити шлях зараження.

Потрапивши в організм, вірус спочатку викликає гострий гепатит. Симптоми гострого гепатиту С включають жовтушність шкірних покривів, підвищення температури, нудоту і блювоту, тяжкість в області правого підребер'я, гіркота в роті, збільшення розмірів печінки, блідий колір екскрементів і темний колір сечі.

Потім вірус гепатиту С після короткої гострої фази надає хвороби хронічний перебіг. Лікування хронічного гепатиту надзвичайно важко. Це пояснюється в тому числі, і тим, що існує більше 10 генотипів вірусу і приблизно сотня його підтипів. Тому ліки, розроблені для одного типу вірусу, можуть і не підійти для іншого. Крім того, наявність величезної кількості типів вірусу перешкоджає розробці надійної вакцини.

Чим лікувати гепатит С?

Гепатит С - це важке захворювання, і далеко не всі знають, як його лікувати. Існує безліч методів лікування хронічного гепатиту. Є досить дорогі ліки, які дозволяють з високим ступенем ймовірності позбутися від вірусу. Також можна використовувати і більш дешеві схеми лікування гепатиту, які, однак, не дають повної гарантії.

Є і допоміжні способи лікування. Лікують хронічний гепатит С також дієтою і народними засобами - відварами лікарських трав.

Таким чином, ефективне лікування хронічної форми гепатиту цілком можливо проводити в домашніх умовах. Не варто боятися того, що хворий заразить інших членів сім'ї, оскільки вірус передається лише гематогенним шляхом, а не повітряно-краплинним або фекально-оральним. Отже, при дотриманні певних запобіжних заходів передача інфекції від хворого іншим людям буде виключена.

Захисні заходи передбачають виділення хворому окремої посуду і столових приладів, рушників, і т.д. Це необхідно не тільки для запобігання зараження гепатитом інших членів сім'ї хворого, але і захист самого хворого від інших інфекцій, які він може отримати від своїх домочадців. Адже будь-яка додаткова інфекційна хвороба може ускладнити перебіг гепатиту С.

Принципи лікування гепатиту С на увазі виключення для хворого важких навантажень. При збільшенні симптомів захворювання показаний постільний режим.

Яке лікування призначають при гепатиті С лікарі?

Тільки кваліфікований лікар має інформації про те, як лікувати гепатит С і вилікувати його. Лікарі можуть призначити різні схеми лікування хронічного гепатиту С, в залежності від ступеня розвитку хвороби, і матеріальних можливостей пацієнта. Лікування хвороби завжди проводиться в амбулаторних умовах. Виняток -важка форма гострого гепатиту С. Основу терапії складають противірусні медикаменти.

Дієта

Лікування недуги медикаментами буде безглуздим без заходів щодо зміни способу життя пацієнта. Крім лікарських засобів, важливим компонентом лікування гепатиту С є дієта. Завдання дієти - виключити з раціону продукти, що змушують печінку працювати з перевантаженнями, а також позбутися від негативних симптомів, які супроводжують порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Дієта при хронічному гепатиті передбачає відмову від гострих, пряних, жирних, смажених, маринованих, солоних страв, консервів.

Протипоказані алкоголь, кава, какао, солодкі газовані напої. Харчування має бути дробовим, кількість прийомів їжі в день - 5-6 разів. Перевага віддається вареним або приготованим на пару страв.

Необхідно споживати воду в значних кількостях - не менше 2-3 л в день. Вода, з одного боку, сприяє виведенню з організму токсинів, а з іншого - дозволяє відновити об'єм рідини, яку хворий втрачає через блювання і діареї.

рекомендовані:

нежирні сорти м'яса,

нежирні супи,

відварені овочі,

каші на молоці,

овочеві і фруктові соки (в першу чергу, містять у великих кількостях бета-каротин, наприклад, морквяний, гарбузовий).

Також корисним буде вживання в розумних кількостях вершкового і рослинного масел, яєць.

Лікувальні процедури

Лікувальна гімнастика також може бути одним із способів лікування гепатиту. Фізичні вправи перешкоджають застою крові і сприяють виведенню токсинів з організму, що полегшує роботу печінки, поліпшують загальний тонус організму. Аналогічними ефектами володіють водні процедури - ванни, контрастний душ.

Скільки лікується гепатит С у дорослих?

На це питання не можна відповісти однозначно у всіх випадках. Термін лікування захворювання залежить від багатьох факторів:

як далеко зайшов процес деградації печінки;

які лікарські засоби застосовуються для терапії;

чи є у пацієнта супутні захворювання, що обтяжують перебіг гепатиту.

Зрозуміло, гепатит - це серйозна хвороба, і не вийде вилікувати її на наступний день, як нежить. Проходить достатню великий час, перш ніж пацієнт може відчути результати лікування. У більшості випадків необхідно бути готовим до того, що лікування займе довгі місяці, а то й роки.

Які ліки потрібно пити при гепатиті С?

Існує кілька основних класів препаратів, які використовуються для терапії гепатиту С. Вибір ліків проти гепатиту на сьогоднішній день досить широкий. Ними можна лікуватися в домашніх умовах, проте при цьому необхідно дотримуватися дозування, зазначені лікарем.

Препарати прямої дії нового покоління

Ці препарати впливають безпосередньо на вірусну РНК, заважаючи процесу відтворення вірусів. Практика показала, що дані препарати при правильно підібраному дозуванні дозволяють позбутися від вірусу в 95% випадків. До даних препаратів належать ледіпасвір, софосбувір, велтапасвір, даклатасвір. Вони дозволяють здійснювати найбільш ефективну терапію гепатиту.

Серйозним недоліком даних препаратів є те, що вони поки що дуже дорогі. І курс лікування може обійтися пацієнтові в 10000-30000 $. Однак це твердження вірне лише в тому випадку, якщо використовувати препарати, що офіційно продаються в аптеках. Існують також і аналоги противірусних препаратів, які виробляються в країнах південної Азії, перш за все, в Індії, які орієнтовані на місцевий ринок. Дженерики противірусних засобів можна придбати і в Росії, замовивши їх доставку з Індії. Лікування даними медикаментами може обійтися в кілька разів дешевше використання оригінальних препаратів.

Комбінація велпатасвір 100 мг і софосбувір 400 мг забезпечує ефективне противірусне лікування в разі захворювання, викликаного вірусами генотипів 1-6 і не обтяженого цирозом печінки.

Комбінація софосбувір 400 мг і даклатасвір 60 мг може застосовуватися для лікування захворювання, пов'язаного з компенсованими стадіями захворювань печінки, включаючи цироз. Препарат активний проти найбільш поширеного в Європі типу вірусу 1b.

Комбінація ледіпасвір 90 мг і софосбувір 400 мг застосовується при лікуванні гепатиту С, викликаного вірусами генотипів 1-4, рідше - викликаного вірусами генотипів 5 і 6. Ефективна при гепатиті С, обтяженому ВІЛ, при декомпенсованому цирозі і гепатиті С, викликаним 1 генотипом вірусу.

Вказівки щодо застосування антивірусних препаратів

Курс лікування може становити від 4 до 12 тижнів, в залежності від рекомендацій лікаря. У рідкісних випадках, якщо 12-тижневий курс не буде ефективний, лікар може продовжити курс до 24 тижнів.

У день необхідно приймати по таблетці, тому упаковки з 28 таблеток вистачає на 4 тижні. Приймають противірусні таблетки під час їжі, запиваючи водою. Найкраще приймати ліки щодня в один і той же час. Якщо момент прийому таблетки пропущений, але пройшло не більше 18 годин, слід прийняти пропущену таблетку, в іншому випадку прийом краще пропустити.

Таблетки зазвичай не викликають значних ефектів, пов'язаних з роботою шлунково-кишкового тракту, але у пацієнта, що страждає гепатитом, можуть спостерігатися різні розлади шлунка, в тому числі, що супроводжуються блювотою. Якщо хворий прийняв таблетку, і після цього його вирвало, то слід прийняти ще одну таблетку. Якщо ж пацієнта вирвало більш ніж через 2 години після прийому таблетки, то нову таблетку приймати не слід.

Противірусні препарати можуть викликати погіршення швидкості реакції. Тому під час терапії не рекомендується керування автотранспортом.

Протипоказання до прийому противірусних препаратів - вагітність, вік до 18 років, недавно перенесені хірургічні втручання.

Регулярний прийом противірусних препаратів - надійний засіб для того, щоб перемогти гепатит в домашніх умовах.