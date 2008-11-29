В Україні запрацює гаряча лінія щодо порушень при отриманні соцдопомоги

На "гарячу лінію" можна буде повідомити як про випадки незаконного отримання соцдопомоги, так і про факти порушень і корупції з боку посадових осіб.

Повідомити про факти порушень, шахрайства і корупції при наданні соціальної підтримки та отримати консультації наші співгромадяни незабаром зможуть, зателефонувавши на "гарячу лінію", яка запрацює в рамках проекту "Справедлива підтримка", що реалізується Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового банку.

По телефону "гарячої лінії" можна буде повідомити як про випадки незаконного отримання соціальної допомоги з боку громадян, так і про факти порушень і корупції з боку посадових осіб, відповідальних за підтримку від держави. Зараз йде фінальне налагодження функціоналу "гарячої лінії". Уже в жовтні її номер з'явиться на сайті Мінсоцполітики і в ЗМІ, дізнатися його можна буде через місцеві управління соціального захисту населення. Всі дзвінки з території України - безкоштовні.

За словами Генерального директора Директорату сім'ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталія Музиченко, аналогічні "гарячі лінії" успішно діють в більшості країн Європи. Наприклад, у Великій Британії щодоби на "гарячу лінію" з питань порушень і шахрайства в сфері соціальних виплат надходить понад 600 повідомлень від громадян.

Соціологічні дослідження, які були проведені в Україні за сприяння Світового банку, показали, що переважна більшість наших громадян також нетерпимо ставиться до тих, хто отримує кошти соціальної допомоги незаконно. Відтепер люди зможуть повідомляти про такі факти. Адже гроші на соціальну підтримку виділяються за рахунок платників податків, і їх справедливий розподіл - в інтересах всього суспільства.