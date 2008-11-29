Держава підтримає українські підприємства, які впроваджують інновації

Вітчизняні виробництва, які впроваджують інноваційні рішення, отримають підтримку від держави вже до кінця року: Інновації на підприємствах - реальна підтримка економіки України. Вітчизняні підприємства, які задумаються про впровадження на виробництво нововведень, отримають підтримку від держави. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Нацкомітету з промислового розвитку, повідомляє прес-центр КМУ.

На сьогоднішній день інноваційними можна вважати тільки п'яту частину українських компаній: 18% виробництв на території України вкладають кошти в розвиток свого продукту. В основному це виробники машин і устаткування для різних галузей промисловості.

Бюджетна підтримка інноваційних рішень буде включена вже до кінця року, акцентував Гройсман. Особливу увагу буде приділено тим секторам, які є перспективними для підтримки економічного зростання країни, зокрема, дорожнє будівництво і агросектор.