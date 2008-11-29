Что делать если просрочка в Компаньон Финанс (KF.UA)

У компании Компаньон Финанс очень часто берут кредит люди, которым требуется получить деньги на относительно небольшой срок и на выгодных условиях. Некоторые из них не могут справиться с финансовой нагрузкой и допускают просрочки. Чего же ожидать в таком случае?

Что делать чтобы не попасть в просрочку?

Если вышло взять деньги, но не вышло их отдать вовремя, то стоит использовать возможность пролонгации. Она позволяет продлить срок использования кредитными средствами и для этого потребуется только оплатить начисленные проценты. После этого можно будет использовать услуг еще выбранное количество дней.

Просрочка не происходит мгновенно. Компания предупреждает о необходимости оплаты долга за несколько дней до окончания срока действия кредитного договора, и если уже тогда есть уверенность в том, что не будет возможность даже сделать пролонгацию, то стоит заблаговременно обратиться в компанию для решения вопроса.

Какие штрафы начисляются за нарушение условий кредитного договора?

Чтобы получить возможность использовать все преимущества займа стоит вовремя выполнять свои обязательства по погашению, в противном случае компания начисляет дополнительные проценты и ставка возрастает до 2,5% в день. Начисления прекращаются только после оплаты кредита или услуги пролонгации.

Важно! Часто клиенты недобросовестно выполняют свои обязательства по первому займу, и именно в этой ситуации при допущении просрочки компания пересчитывает всю сумму займа по стандартной ставке вместо 0,01% в день по 1,85% в день. В итоге получается, что клиент, допустивший просрочку, платит не только непосредственно за дни просрочки, но и всю сумму скидки.

Действия компании KF.UA при просрочке

Если долг не будет возвращен в срок, то компания приступает к тому, чтобы получить свои средства обратно. Сотрудники компании начинают звонить должнику и его контактным лицам, что является стандартной процедурой для всех МФО. Если клиент не идет на контакт и не платит, то компания после определенного срока имеет право на переуступку долга третьим лицам. Есть еще вариант с судебными разбирательствами, но из-за большого количества клиентов и высокой нагрузки на специалистов к этому варианту прибегают крайне редко и предпочитают завершать все дела именно через переуступку долгов. Это хуже для клиента, ведь становится сложно получить подтверждение выплаты долга в будущем.

Важно! Не стоит прятаться от сотрудников микрофинансовых организаций и впадать в панику. это худшее, что можно сделать при попадании в сложную финансовую ситуацию. Если брать трубку при звонках кредиторов, то можно договориться о решении, которое устроит обе стороны.

Как урегулировать вопрос?

Для урегулирования вопроса есть 2 главных решения:

оформить реструктуризацию у компании КФ, если на это согласятся сотрудники компании, ведь заемщики часто слишком поздно сами обращаются за урегулированием вопроса и их долги уже передаются;

если сумма слишком большая и есть уважительная причина по которой клиент не платил эти средства, то можно воспользоваться помощью юриста и через суд добиваться снижения начисленных процентов и снятия пени, а также реструктуризации на выгодных для клиента условиях. Это сложнее и не гарантирует результат, но если просрочка зашла уже далеко, то можно использовать этот метод.

Отзывы клиентов

В Украине эта МФО пользуется популярностью, ведь является одной из самых давних. Клиенты отмечают, что сотрудники идут навстречу клиентам и помогают решить вопрос с наименьшими потерями. Именно поэтому рекомендуется обращаться к ним уже тогда, когда ясно, что нет возможности выполнять свои обязательства перед компанией.