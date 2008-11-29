Инновационные аппараты в косметологии для лазерного шлифования лица

На здоровое состояние кожи влияет множество факторов. Основанием для возникновения осложнений с ней может стать несбалансированное питание, плохой сон, пагубные привычки и систематические стрессы. Не стоит упускать из виду экологическую ситуацию. С течением лет кожные покровы способны терять упругость, на них проявляются морщины и иные изменения, связанные с возрастом. Но устранить проблемы с дермой поможет аппарат fraxel.

Лазерное шлифование посредством Фракселя признано инновационным и абсолютно безвредным способом омоложения, что дает возможность гарантированно ликвидировать морщины, свести на нет пигментацию и позабыть о шрамах, рубцах и растяжках. Данный способ, направленный на омоложение дермы, активно используют в популярных косметологических центрах многих стран. Большинство клиентов из всех уголков мира уже успели по достоинству оценить положительные результаты от проведения данной процедуры.

Преимущества фракционного шлифования лазером

Современное оборудование, как Fraxel зарекомендовало себе в применении с положительной стороны, ведь он позволяет совершать процедуру:

с соблюдением полной безопасности;

безболезненно, если сравнивать с прочими методами омоложения;

для достижения оптимальной регенерации кожи с эффектом омоложения и улучшить ее структуру;

побороть небольшие и глубокие морщины;

на всех участках кожи, что также касается чувствительной области шеи;

с коротким сроком восстановления;

без особых подготовительных мер, достаточным окажется просто очистить кожный покров перед совершением процедуры;

с целью решения множества проблем;

что подходит всем типам дермы.

Принцип действия лазерного шлифования

Аппарат лазерный для резекции и коагуляции часто позволяет достичь двойного эффекта от применения: омолодить лицо посредством фракционного метода и бережно отшлифовать его лазером. В связи с гармоничным сочетанием двух лазеров в едином устройстве, удается достичь одновременного омоложение глубоких слоев эпидермиса и регенерации кожи с избавлением от изъянов. Благодаря правильному распределению микро зон получается совершать процедуру с разной интенсивностью, принимая во внимание особенности дермы клиента без возникновения вероятности осложнений.

Принцип действия связан с фракционным фото термолизом, что включает глубокое моделирование кожи и возобновление эпидермиса. Влияние осуществляется посредством лазерного луча, разделённого на пару сотен тонких фракций. Толщина микро луча равна 1/10 волоска человека, что дает возможность углубиться в слоя кожи.

Почти незримые лучики оказывают точечное влияние на проблемные микро зоны, при этом, они затрагивают здоровые участки. Это особенно важно, поскольку поврежденных областей существенно меньше – около 20%, чем соседних здоровых участков – 80%. Вторые помогают быстро восстанавливать и заживлять, формируя новую кожу без недостатков. Именно поэтому прибор Фраксель в разы превышает показатели эффективности, нежели традиционное оборудование для омоложения и иные способы.

Лучи аппарата точно по месту влияют на проблемные участки кожи, разделяясь на множество микро потоков. Такое действие направлено на эффективную борьбу с пигментацией, разглаживанием морщин, рубцов и растяжек, а также помогает существенно урезать период восстановления. При помощи фракционной процедуры получается достичь прекрасных результатов, связанных с избавлением от мелких мимических и глубоких возрастных морщин. При этом, безболезненность процедуры, проводимой аппаратом Fraxel лишь дополнительно помогает убедиться в безопасности и результативности данного метода омоложение, если сравнивать с другими способами лазерной коррекции кожи.