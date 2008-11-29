Меркель відкриває двері Ердогану, поки Трамп тисне на економіку Туреччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель намагається надати Туреччині підтримку через рік, після того як Туреччина звинуватила німців у застосуванні нацистських методів.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, стурбований тиском США і економічною кризою, намагається відновити відносини з ключовим, на його думку, лідером в ЄС. Меркель, яка запропонувала перспективу розширення економічної співпраці, в п'ятницю в Берліні проведе переговори з ним, прес-конференцію. Також відбудеться офіційний обід з нагоди приїзду президента Туреччини.

Така різка зміна настрою після ворожого настрою Туреччини до ЄС відбулася на тлі зіткнення Ердогана з Трампом, союзником НАТО, якого він звинуватив у веденні "економічної війни" проти Туреччини. Державний візит Ердогана є ознакою глобальної перебудови, з огляду на те, що стратегія поведінки президента США змушує країни відкинути всі розбіжності і об'єднатися.

З огляду на скарги та претензії обох сторін, навіть невеликі кроки назустріч вже можна вважати прогресом. Висловившись про надання прямої допомоги, Меркель заявила про необхідність уникнути турецького економічної кризи.

Ув'язнені в Туреччині

Так само як і США, і інші країни, Німеччина вимагає звільнення ув'язнених громадян, п'ятеро з яких перебувають під вартою з політичних причин. Ердоган, скасувавши надзвичайний стан, не досяг значного прогресу у відновленні демократичних інститутів, заявив офіційний представник МЗС в Берліні.

Ердоган закликав Німеччину розправитися з противниками, яких він розглядає як терористів. Також він зазначив, що Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за сирійських біженців. Німеччині буде складно відповісти на вимоги Ердогана, так як в країні в усьому політичному спектрі широко поширене обурення з приводу режиму Ердогана і розмивання засад демократичних інститутів в цій країні.

Європейські цінності

Ряд лідерів німецької опозиції заявили, що мають намір бойкотувати державний банкет в п'ятницю. Меркель також не буде присутня на цьому заході, проте чиновники заявляють, що це необов'язково, тому що у неї буде достатньо часу для спілкування з Ердоганом, включаючи сніданок в суботу.

Через рік після того, як Ердоган посилив напруженість з Німеччиною, він вирішив змінити тон в результаті економічної кризи, в результаті якої турецька ліра впала майже на 40% в цьому році, уряд шукає способи стабілізації банків.

Регіональні інтереси і присутність майже 7 тис. німецьких підприємств в Туреччині допомогли уникнути розпаду відносин. Німеччина схвалила угоду між Ердоганом і президентом Росії Володимиром Путіним, яка дозволила запобігти протистоянню в останньому регіоні Сирії, в Ідлібі. Це призвело б до гуманітарної катастрофи і потенційно до нової хвилі біженців.

Візи, торгівля

Меркель залежить від Ердогана і в тому, щоб підтримати угоду, в рамках якої зобов'язалася виділити 6 млрд євро ($ 7 млрд) фінансової допомоги ЄС в обмін на розміщення в Туреччині сирійських біженців. За її словами, це допомогло перекрити ключовий канал для більш ніж 1 млн біженців, які потрапили на територію Європи з 2015 р, в основному в Німеччину.

Ердогану відкритий шлях до Німеччини, де проживає близько 2,8 млн жителів турецького походження. У суботу він відвідає відкриття мечеті в Кельні.

Однак малоймовірний швидкий прогрес за ключовими вимогами - безвізовий режим для турків, розширення митного союзу ЄС і Туреччини, відновлення переговорів про членство в ЄС.