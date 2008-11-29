Горящие туры в Занзибар из Киева

Хотя всем известно, что Африка является родиной человечества, но в нашей стране путешествие сюда пока еще доступно не всем. И все же, при большом желании познакомиться, например, с островной Танзанией можно с горящими турами в Занзибар из Киева. Потому что именно на этом крупнейшем острове кораллового архипелага курортная отрасль развивается с огромной скоростью. Приехав сюда, можно совершенно неожиданно для себя обнаружить место, где еще не оставили отпечаток толпы туристов, где живописные рыбачьи деревушки соседствуют с прекрасно оснащенными небольшими отелями с чистым побережьем и отличным сервисом. Отдых Занзибар – Киев позволит насладиться дикими уголками природы, почувствовать себя хотя бы немного настоящим Робинзоном.

Несмотря на то, что Занзибар, как курорт, приобрел популярность в последние годы, он уже успел многое сделать для того, чтобы туристы чувствовали себя здесь достаточно комфортно. На побережье построено множество отелей с развитой инфраструктурой. К тому же мягкий тропический климат острова позволяет отдыхать круглый год. И, в отличие от многих других курортов, на горящие туры в Занзибар из Киева цены на http://tours.ua/tanzania/zanzibar вполне доступные.

Тем не менее, здесь очень большой выбор разных пляжей. В юго-восточной части острова находятся самые, пожалуй, живописные. В основном, все они песчаные, и окружены небольшими рыбачьими деревеньками. Для любителей рыбалки и водного спорта созданы все условия на пляжах Бреуу, Пингве, Джамбиани. Однако, для занятий дайвингом наиболее подходят пляжи северо-восточного побережья. Уроа, Мапензи, Кивенга и Матенве облюбовали для себя дайверы, потому что подводный мир здесь представлен наиболее разнообразно. Неплохие пляжи тоже подходящие для этого есть и недалеко от столицы, это Фужи и Чуини. Очень красивые коралловые лагуны можно увидеть возле небольшого города Нунгви. А вот любителей абсолютного уединения ожидает пляж Мангапвани.

Кроме нетронутой природы Занзибар отличается очень интересной самобытной культурой, стремясь сохранить свой неподражаемый колорит, присущий небольшим островкам Индийского океана. Конечно, за всю историю ему приходилось не раз сталкиваться с разными культурами, черты которых он вобрал в себя. Ярким примером тому служит столица острова - Стоун-Таун. Основателями его считаются арабские купцы, собственно, оставившие отпечаток на всей культуре Занзибара. Город сразу же удивляет хаотичным нагромождением узких улочек, базаров и мечетей. Пышные дворцы султанов, внушительные соборы и архитектура колониальных особняков придают городу удивительно неповторимый образ.

Если заказать экскурсионные туры в Занзибар из Киева, то можно увидеть воочию Мангапвани, или «пещеру рабов», расположенную недалеко от столицы, побывать на Острове Черепах, в Национальном парке Джозани, в таинственном лесу Хосани и на развалинах старинных дворцов.

Горящих туров в Занзибар с вылетом из Киева, конечно же, нет, так как нет на остров и прямых рейсов. Приходится добираться до острова с пересадкой в Дубае, сначала до столицы Танзании Дар-эс-Салама, а затем непосредственно до Занзибара, различными чартерными рейсами авиалиний местного значения.