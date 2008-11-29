Нововведення для українців: як оформити субсидію за новими правилами

Українці, які претендують на отримання субсидій, можуть оформити їх на сайті Мінсоцполітики, або особисто відвідавши відділення соцзахисту. У разі відмови українці зможуть оскаржити рішення, розповів керівник головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко.

За його словами, українці повинні завчасно подати потрібні документи, щоб бути готовими до початку опалювального сезону.

"Не потрібно чекати 15 жовтня або іншої дати, коли у нас опалювальний сезон почнеться, а вже зараз про це подбати. Є два варіанти, як це питання вирішити. Необхідно написати заяву і подати декларацію про доходи або фізично в районний відділ соціального захисту, або простіший спосіб - онлайн-заяву через сайт Міністерства соціальної політики ", - заявив він.

Отримувачам субсидій в Києві і в обласних центрах потрібно звертатися заздалегідь, оскільки "очікуються особливо великі черги, там величезна концентрація населення і люди будуть в останні дні подавати документи".

Чиновник зазначив, що навіть наявність автомобіля або цінного майна не є перешкодою для отримання субсидії.

"Головне - надати достовірну інформацію. Часто українці бояться показати своє майно, але якщо почитати про умови отримання субсидій, це не є перешкодою, і багато домогосподарств мають можливість їх отримати", - запевнив він.

"Зараз треба бути готовим до того, що субсидія певний час перевіряється через податкові органи. Туди додалася вимога, що співробітник органу соціального захисту повинен перевірити родинні зв'язки тих, хто є заявником на субсидію. Треба налаштуватися, що перевірка цих даних займе певний час", - розповів представник Мін'юсту.

Куценко також повідомив, що в разі відмови в отриманні субсидії дане рішення можна буде оскаржити.

"Якщо ви не всю інформацію вказали, то хто завгодно має право на апеляцію. Можна уточнити дані, подати інші документи для того, щоб оскаржити певне рішення управління соціального захисту. Вони це все перевірять, але не треба боятися адміністративної або кримінальної відповідальності, адже головне декларацію подати вчасно - до 1 квітня. у цій ситуації вам просто буде відмовлено в субсидії, але буде можливість уточнити дані ", - додав він.