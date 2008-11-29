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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Названа область з самими стрімкими темпами старіння населення
Чернігівська область названа регіоном з найбільш стрімкими темпами старіння населення в Україні.
В Україні за 27 років незалежності в Україні зникло 468 сіл, ще приблизно стільки в запустінні.
З 1990 року в Чернігівській області з обліку знято 54 села, ще десять спорожніли. Це найстарша за віком населення область і ця тенденція історична.
Відзначається, що ще 100 років тому в хроніках Чернігівщину називали найпривабливішим регіоном для пенсіонерів.
Дані за 1912 рік свідчать: «Чернігів - улюблений пункт, куди направляються доживати».
Експерти попереджають, величезні території можуть стати безлюдними.
«Катастрофічно скорочується населення в усій Україні. Міграція, війна, ДТП, але найголовніше - тільки в Києві народжуваність перевищує смертність. У семи областях України на сотню померлих не народжується і половина дітей. І така тенденція буде зберігатися », - б'ють на сполох вони.
При цьому, як з'ясувалося, депресивною територією, коли є можливість отримати державну підтримку, визнане тільки одне місто - Токмак на Запоріжжі.
Також, нагадаємо, що 19 червня Державна служба статистики України (Держстат) опублікувала дані, згідно з якими народжуваність населення майже вдвічі менше, ніж смертність.
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