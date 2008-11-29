Названа область з самими стрімкими темпами старіння населення

Чернігівська область названа регіоном з найбільш стрімкими темпами старіння населення в Україні.

В Україні за 27 років незалежності в Україні зникло 468 сіл, ще приблизно стільки в запустінні.

З 1990 року в Чернігівській області з обліку знято 54 села, ще десять спорожніли. Це найстарша за віком населення область і ця тенденція історична.

Відзначається, що ще 100 років тому в хроніках Чернігівщину називали найпривабливішим регіоном для пенсіонерів.

Дані за 1912 рік свідчать: «Чернігів - улюблений пункт, куди направляються доживати».

Експерти попереджають, величезні території можуть стати безлюдними.

«Катастрофічно скорочується населення в усій Україні. Міграція, війна, ДТП, але найголовніше - тільки в Києві народжуваність перевищує смертність. У семи областях України на сотню померлих не народжується і половина дітей. І така тенденція буде зберігатися », - б'ють на сполох вони.

При цьому, як з'ясувалося, депресивною територією, коли є можливість отримати державну підтримку, визнане тільки одне місто - Токмак на Запоріжжі.

Також, нагадаємо, що 19 червня Державна служба статистики України (Держстат) опублікувала дані, згідно з якими народжуваність населення майже вдвічі менше, ніж смертність.