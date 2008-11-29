США не зможуть здолати Китай в торгівельній війні

США не можуть виграти у війні торгових мит з Китаєм, причому незалежно від слів або дій президента Дональда Трампа в найближчі місяці.

Трамп упевнений, що в цьому конфлікті у нього перевага, тому що економіка США дуже сильна, а також тому, що політики обох американських партій схвалюють його стратегічне завдання зупинити підйом Китаю та зберегти глобальну перевагу Америки.

Як пише головний економіст Gavekal Dragonomics Анатолій Калетські в своїй статті на Project Syndicate, іронія в тому, що вся ця очевидна сила є фатальною слабкістю Трампа. Застосовуючи принцип бойових мистецтв "зверни силу противника проти нього самого", Китай може легко виграти в цій битві мит або ж як мінімум примусити Трампа до нічиєї.

"Починаючи з Давида Рікардо, економісти доводять, що обмеження імпорту знижує добробут споживачів і гальмує зростання продуктивності. Однак це не головна причина, чому Трампу доведеться відступити у цій торговельній війні. У гальмуванні американо-китайського конфлікту інший економічний принцип (його рідко використовують для пояснення марності торгових загроз Трампа) грає набагато важливішу роль, ніж рікардовська концепція порівняльних переваг: кейнсианське управління попитом.

Порівняльні переваги, звичайно, впливають на довгостроковий економічний добробут. Однак саме ситуацію з попитом визначить, хто - Китай або Америка - буде відчувати більше необхідності в якнайшвидшому укладанні торгового світу в майбутні місяці. Звернувши увагу на проблему управління попитом, можна ясно побачити, що США постраждають від мит Трампа, а Китай здатний уникнути будь-яких негативних наслідків, викликаних ними.

З кейнсіанської точки зору, результат торгової війни залежить головним чином від того, чи знаходяться конкуруючі країни в стані рецесії або ж відчувають надлишок попиту. Під час рецесії мита можуть стимулювати економічну активність і зайнятість, хоча і ціною зниження довгострокової ефективності. Але якщо економіка працює на повну потужність (або майже на повну), тоді тарифи призводять лише до зростання цін і посилюють підвищувальний тиск на відсоткові ставки. Це опис явно може бути застосовано до економіки США сьогодні.

В цілому американський бізнес не зможе знайти додаткових працівників з наднизькими зарплатами для заміни китайського імпорту. Американським компаніям, яких мита мотивують витісняти китайський імпорт, доведеться підняти зарплати і побудувати нові заводи, що ще сильніше буде сприяти підвищенню інфляції і процентних ставок. Доступних потужностей мало, тому нові інвестиції і наймання нових співробітників, які необхідні для імпортозаміщення китайських товарів, можуть здійснюватися лише за рахунок інших бізнес-рішень, які обіцяли принести більше прибутку до початку торгової війни з Китаєм. Виходить, що в разі якщо американський бізнес не буде впевнений в тому, що нові мита будуть діяти ще багато років, він не інвестуватиме і не найматиме нових працівників для конкуренції з Китаєм.

Припустимо, що добре інформований китайський бізнес знає про це. У цьому випадку він не буде знижувати експортні ціни і брати на себе витрати американських мит. Це змусить імпортерів в США оплачувати мита і перекладати ці витрати на плечі американських споживачів (ще сильніше підвищуючи інфляцію) або на плечі американських акціонерів, знижуючи прибуток. Тим самим мита не стануть "покаранням" для Китаю, в чому явно впевнений Трамп. Замість цього їх головним результатом стануть збитки для американських споживачів і бізнесу, аналогічні наслідкам підвищення податку з продажів.

Але давайте припустимо, що мита дійсно витіснять деякі китайські товари з американського ринку через їх ціну. Звідки прийде конкурентоспроможний за ціною імпорт, який замінить Китай?

Китай з листопада знижує мита на товари з більшості країн торгових партнерів. Держрада таким чином хоче пом'якшити удар, який завдали підвищені мита з боку США.

У більшості випадків відповідь така: з інших країн, що розвиваються деякі товари дешевших категорій, наприклад взуття та іграшки, будуть поставлятися з В'єтнаму або Індії. Фінальна збірка частини електроніки та промислової техніки може переміститися в Південну Корею або Мексику. Кілька японських і європейських постачальників здатні замінити китайських експортерів в категорії дорожчих товарів. В результаті навіть у тій дуже незначній мірі, в якій дані мита дійсно виявляться "покаранням" для Китаю, вони стануть для інших країн, що розвиваються і глобальної економіки не джерелом шкоди, а помірним стимулом підвищення попиту завдяки витісненню китайських експортерів з США.

Так, дійсно, китайські експортери можуть понести помірні втрати, оскільки інші виробники скористаються американськими митами, щоб їх витіснити. Але це не вплине на зростання економіки, зайнятість і корпоративні прибутки в Китаї, якщо для компенсації втрат в експортному секторі ця країна почне управляти внутрішнім попитом. Китайський уряд вже почав стимулювати внутрішнє споживання та інвестиції, пом'якшуючи монетарну політику і знижуючи податки.

Втім, китайська політика стимулювання поки що вельми обережна, оскільки керівництво країни, ймовірно, розуміє зневажливо малий вплив американських мит на китайський експорт. Якщо ж, однак, з'являться свідоцтва ослаблення експорту, тоді Китай може і повинен компенсувати цю слабкість додатковими заходами з підвищення внутрішнього попиту. В принципі, Китай може взагалі уникнути будь-якого збитку від американських мит, просто відповівши на них повномасштабними кейнсіанськими стимулами. Але чи захоче китайський уряд це зробити?

Саме тут підтримка обома американськими партіями політики стримування щодо Китаю парадоксальним чином працює проти Трампа. Керівництво Китаю поки що не хоче застосовувати відверте стимулювання попиту в якості зброї в торговельній війні, оскільки голова КНР Сі Цзіньпін твердо пообіцяв обмежити зростання боргів в Китаї і реформувати банківський сектор.

Але подібні аргументи фінансової політики проти застосування кейнсіанських заходів, звичайно, стають недоречні в умовах, коли США представляють битву навколо мит Трампа як першу сутичку в геополітичній "холодній війні". Просто неможливо собі уявити, щоб Сі Цзіньпін присвоїв вищий пріоритет питанням кредитної політики, а не прагненню до перемоги в торговельній війні і, отже, демонстрації марності американської стратегії стримування Китаю.

Тим самим виникає питання, а як буде реагувати Трамп, якщо його тарифи почнуть шкодити американському бізнесу і виборцям, в той час як Китай і весь інший світ від них легко відбудеться. Ймовірна відповідь така: Трамп скористається прецедентами, створеними під час його конфліктів з Північною Кореєю, Євросоюзом і Мексикою. Він "укладе угоду", яка не дозволить досягти заявлених цілей, але дасть йому можливість хвалитися "перемогою" і виправдає словесну войовничість, яка так надихає його прихильників.

Дивно успішний риторичний прийом Трампа - "голосно кричи і неси білий прапор" - допомагає пояснити послідовну непослідовність його зовнішньої політики. І американо-китайська торгова війна, швидше за все, стане її черговим прикладом ".