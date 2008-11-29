Україна може вступити в альянс, минаючи ряд процедур

Україна може вступити в НАТО без отримання "Плану дій щодо членства" (ПДЧ), заявив помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Алехандро Альваргонсалес.

ПДЧ покликаний підготувати країну-кандидата до вступу в НАТО. В рамках ПДЧ передбачені щорічні програми підготовки до членства в області політики, економіки, оборони, безпеки, ресурсної бази та права. НАТО надає кандидатам підтримку в цьому процесі. Україна домагається отримання ПДЧ.

"План дій щодо членства в НАТО - це бажаний крок. Так, за процедурою спочатку країни отримують" План дій щодо членства ". І для цього потрібен консенсус союзників, а потім запрошення вступити. І тоді знову потрібно одноголосне рішення. І одночасно, якщо є консенсус членів НАТО про те, щоб пропустити етап плану дій щодо членства, це, звичайно ж, можливо зробити. Союзники мають право на таке рішення ", - зазначив Альваргонсалес в інтерв'ю інтернет-виданню" Європейська правда ".

Обов'язковою на шляху вступу країни в НАТО є лише одноголосне рішення країн-учасниць НАТО, підкреслив Альваргонсалес.

Верховна рада України в грудні 2014 внесла зміни до двох законів, відмовившись від позаблокового статусу держави. У червні 2016 р прийняті зміни, які визначають вступ в НАТО метою зовнішньої політики України.

Україна проводить реформи в своїй армії на відповідність стандартам НАТО для вступу в альянс. У березні НАТО визнала за Україною статус країни-аспіранта, тобто країни, яка домагається членства в НАТО. Президент України Петро Порошенко направив генсеку НАТО Йенс Столтенбергу лист, в якому попросив надати Україні ПДЧ.