Подарки для души и тела

Лучший подарок на праздник – это внимание, которое подкреплено продукцией Spa Ceylon luxury Ayurveda. Данная торговая марка, для таких целей, предлагает сеты для восстановления и уходы за кожей, домашние СПА наборы. Это отличные подарки на день рождения или на Новый Год.

Если же Вы ищите отменный подарок девушке, тогда можете выбрать серию продуктов «Де-стресс». Эта косметика поможет дорогому вам человеку обрести гармонию, а натуральная формула с мощными аюрведическими растениями, а также с целебными эфирными маслами поможет не только избавиться от стресса, но и обрести душевный покой. Коллекция Де-стресс при помощи целебных свойств цейлонских растений, таких как танжерин и кафир-лайм поможет привести в норму ум и освежить чувства, а сандал гарантирует гармонию и баланс чакр.

Каждая представительница прекрасной половины человечества оценит коллекцию «Детокс», что восстанавливает и балансирует . Такой домашний СПА набор позволит вам бережно ухаживать за телом, поскольку вся продукция этой серии обогащена экстрактами целебных аюрведических растений, а также очищающими минералами, что дополнены энергетическими эфирными маслами. Коллекция «Детокс» создана для того, чтобы освободить вашу кожу от вредных токсинов, вывести глубокие загрязнения, а также привести вашу кожу в тонус.

Если же вы желаете сделать приятный подарок человеку, который испытывает проблемы со сном, или же не может расслабиться после тяжелого рабочего дня, тогда в качестве подарка отменно подойдет коллекция «Интенсивный сон». Продукция этого домашнего СПА сета обладает свойствами нероли, что эффективно снимает ежедневный стресс, а иланг-иланг поможет успокоить ум и тело. Чтобы улучшить сон, специалисты компании Spa Ceylon в своем продукте использовали свойства лаванды, которая способна привести в норму все чувства и способствует полному релаксу, а соответственно, и спокойному сну.

Если же вы ищите подарок мужчине, тогда останетесь довольны коллекцией «Ладан». Эта косметика поможет успокоить кожу лица и сделает ее матовой надолго. Набор этой серии гарантирует тройную защиту от солнечных лучей, а масла рисовых отрубей, оливок и кокоса интенсивно увлажнит кожу лица, экстракты календулы, пачули и винограда восстановят поврежденные клетки, успокоит же эпителий ладан.

Продукция компании Spa Ceylon luxury Ayurveda – это не только лишь приятный подарок, это внимание, которое придает телу силу, а внутреннему миру человека успокоение и гармонию.

Источник:https://spaceylon.com.ua/aksessuari/