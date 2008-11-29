Екологи: рослини захоплюють потеплілу Арктику

На самому північному канадському острові Елсмір домінуючим видом є верба арктична (Salix arctica).

Напевно багато хто пам'ятає ще зі шкільних уроків географії, що арктичні тундри не відрізняються великою різноманітністю рослин. У північних широтах можна зустріти низькорослі чагарники, мохи та деякі види трав'янистих рослин.

Однак глобальне потепління змінило не тільки клімат, але і вигляд нашої планети. Масштабна робота міжнародної команди вчених, яка тривала 30 років, показує, що за цей період арктична флора помітно змінилася.

Середня висота існуючих в Арктиці рослин збільшилася на сім-вісім сантиметрів. Також в північних широтах з'явилися нові види, які раніше зустрічалися південніше. Крім того, рослини починають "захоплювати" нові території, зелений покрив стає все більш великим, відзначають дослідники.

Вони вивчили в цілому 117 арктичних регіонів на території Аляски, Канади, Росії, Ісландії та інших країн Європи і зібрали понад 60 тисяч різних показників.

Фахівці відстежували показники температури і вологості, а також стежили за вуглецевими циклами. Також вони перевіряли стан грунтів і вимірювали висоту рослин, площу листя, кількість вічнозелених і деревних рослин, розміри насіння і так далі.

За словами авторів роботи, арктичний регіон - найбільш чутливе до кліматичних змін місце на планеті. Від 30 до 50% всіх вуглецевих викидів осідає у вічній мерзлоті Північної півкулі.

Тим часом висота рослин безпосередньо впливає на вуглецевий баланс. Чим вище рослини, тим більше снігу вони затримують, відповідно, на грунт його потрапляє менше. В результаті прискорюється підтавання вічної мерзлоти і в атмосферу надходить більше "заморожених" раніше парникових газів.

Через це ефект глобального потепління посилюється: немов по спіралі запускається новий виток циклу "повітря тепліше - рослини вище - газів більше".

"Ми виявили, що збільшення висоти [рослин] відбувається не на декількох ділянках, але майже всюди в тундрі. Якщо вищі рослини будуть продовжувати рости з нинішнім темпом, висота рослинного співтовариства може збільшитися на 20-60% до кінця століття", - розповідає співавтор роботи Ганні Бьоркман (Anne Bjorkman) з Зенкенбергського центру вивчення біорізноманіття та клімату.

За її словами, буде потрібно ще більше досліджень, щоб зрозуміти, як флора Арктики що змінюється буде сприяти зміні клімату. Однак уже зараз очевидно, що цей фактор слід використовувати при розробці майбутніх прогностичних моделей.

Хоча як і раніше існує багато невизначеностей, вищі рослини тундри можуть сприяти зміні клімату як в Арктиці, так і на всій планеті в цілому", - зазначила Бьоркман в інтерв'ю BBC.

Про цю роботу і її підсумки розповідається в статті, опублікованій в журналі Nature. Також докладний звіт про дослідження команда вела на спеціально створеному сайті Team Shrub.

До речі, раніше вчені відзначили, що не тільки рослини, але і тварини в зв'язку з потеплінням починають освоювати Крайню Північ.

Також автори проекту розповідали про те, як озеленення іншого неживого регіону - Сахари - може врятувати планету від глобального потепління.