Розміром з динозавра: визначена сама величезна птаха в історії

Конкуренція за звання гігантського птаха, який жив на нашій планеті, була серйозною. Фахівці всього світу довго сперечалися про те, яка ж перната істота заслуговує такого титулу.

Раніше вчені вважали, що основними фаворитами на присудження вищезгаданого звання є нині вимерлі представники виду Aepyornis maximus, колись жили на Мадагаскарі. Тим часом нещодавно дослідники представили нового грізного чемпіона, названого Vorombe titan.

Вага цієї вимерлої птиці досягала 800 кілограмів (приблизно сім сучасних страусів), а висота - трьох метрів. V. titan належав до сімейства птахів, в існування яких люди довгий час навіть не вірили. Тварина мешкала на Мадагаскарі приблизно 1200-1000 років тому.

Найбільша в світі птах важила стільки ж, скільки і динозавр. І дійсно, тварину можна цілком порівняти з європазавриом невеликим зауроподом з довгою шиєю, який важив приблизно 690 кілограмів. Середня ж вага V. titan становила якраз 650 кілограмів, пишуть вчені.

Пояснимо, що сімейство Aepyornithidae (так званих слонові птиці), до якого належать величезні мадагаскарські птиці, традиційно поділяють на два роди: Aepyornis і Mullerornis. Особи сімейства Aepyornithidae є вимерлі групи гігантських нелітаючих птахів, які блукали по Мадагаскару. Власне, перший описаний вченими вид птахів A. maximus і вважався найбільшою птахою у світі.

Провідний автор дослідження з Зоологічного суспільства при Інституті зоології Лондона Джеймс Хенсфорд (James Hansford) і його колеги вирішили перевірити, так це чи ні. Фахівці ретельно виміряли розмір і вивчили форму сотень кісток особин Aepyornithidae, зібраних співробітниками музею по всьому світу. Спочатку Хенсфорд вважав, що найбільшою птахою стане особина одного з видів двох родів.

Відзначається, що деякі з вивчених кісток були зламані, тому вчений розробив комп'ютерну програму, що дозволяє заповнити відсутні прогалини. Після побудови графіків розмірів кісток в програмі, Генсфорд виявив три різні роди птахів і як мінімум чотири різних види. Тут-то і виникла суперечність: як зазначалося вище, традиційно вважалося, що у сімейства два роди.

Різні особливості означали, що вони [особини, яким належали кістки] заслуговують окремої назви роду. Я вибрав Vorombe, що на Малагасійській мові означає" великий птах ", - говорить Хенсфорд. Видова назва птиці "titan "- належить до іншої назви Aepyornis titan .

Справа в тому, що в 1894 році британський учений Чарльз Вільямс Ендрюс зібрав і вивчив кістки ще більшого виду птиці, ніж A. maximus. Він стверджував, що кістки належали представнику абсолютно нового виду, якого і назвав A. titan. Тим часом інші фахівці порахували, що це істота є великою особиною вже існуючого виду A. maximus. Тепер же вчені підтвердили тодішні припущення Ендрюса.

Незважаючи на те, що Vorombe був неймовірно величезною птицею, його раціон не особливо відрізнявся від більш скромних родичів. За словами Хенсфорда, тварина харчувалася рослинами, плодами, насінням та листям, можливо, навіть комахами.

Живучи поруч з представниками пологів Aepyornis і Mullerornis, особини Vorombe були найбільшою мегафауною Мадагаскару. На думку вчених, вони також дуже впливали на планету.

Це пов'язано з тим, що великі тварини впливають на екосистему в цілому, в якій вони живуть, контролюючи рослинність, поїдаючи рослини, поширюючи біомасу і насіння шляхом дефекації. Мадагаскар як і раніше страждає від наслідків зникнення цих птахів", - вважає Генсфорд .

На сьогоднішній день вчені точно не знають, чому гігантські птахи вимерли 1000-1200 років назад. Інше дослідження, опубліковане Хенсфордом і його колегами, передбачає, що в історії зникнення птахів не обійшлося без участі людей.

У роботі, опублікованій в виданні Science Advances, розповідається про знайдені сліди порізів на древніх кістках Aepyornis і Mullerornis. Передбачається, що такі мітки були отримані в результаті полювання і оброблення м'яса птиці людьми.

Незважаючи на те, що гігантські птахи більше не живуть на Землі, деяких з їхніх родичів можна зустріти і сьогодні, наприклад, нелітаючих. Мова йде про відомі всім страуси ему, а також казуар і мініатюрних ківі. Хоча останні істоти відрізняються крихітним розміром, новозеландські пернаті тісно пов'язані зі своїми гігантськими родичами.

Результати першого дослідження представлені в науковому виданні Royal Society Open Science.