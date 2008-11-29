Як вибрати якісну декоративну косметику?

Аж до XIX століття гарний макіяж йшов в комплекті з ризиком для здоров'я. Свинцева пудра, маски з миш'яком для благородної блідості і сірчиста ртуть в якості рум'ян. Саме тоді виник стереотип про те, що декоративна косметика шкодить шкірі. З тих пір індустрія краси зробила гігантський стрибок у розвитку, проте ця ідея жива донині і багатьом заважає спокійно носити макіяж.

Останні років двадцять ознакою якості декоративної косметики була її некомедогенність і відсутність шкідливих компонентів. Ми були задоволені тим, що тональний крем не закупорює пори і не погіршує недосконалості, які повинен маскувати. Але чи достатньо цього сьогодні? Давайте розберемося.

Сучасні вимоги до косметичних продуктів

Сьогодні ми хочемо від тонального засобу не просто ідеального покриття, але також зволоження, SPF захисту, загоєння мікротравм і вітамінного догляду. Виробники б'юті-продуктів середнього і преміального цінового сегмента запропонували нам вихід на цей вищий рівень комфорту. Вони стали збагачувати склад помад, пудр, олівців для очей і тіней рослинними екстрактами, вітамінними комплексами, маслами і навіть гіалуроновою кислотою.

Декоративна косметика нового покоління - це вже не просто засоби для макіяжу з оздоровлюючими добавками. Це комплексний догляд, інтегрований в макіяж.

Цінність догляду декоративної косметики

При регулярному використанні матуючої пудри або рум'ян логічно потурбуватися про їх корисність для шкіри.

Крім цінних декоративних властивостей високоякісна косметика перевірених марок має в складі мінерали, антиоксиданти, мікрогубки, що поглинають надлишковий себум. Довіряючи своє обличчя таким брендам, ми й чути не хочемо про комедогенний ефект - це минуле століття. На що ж варто звернути увагу в складі корисної для шкіри декоративної косметики?

Масло жожоба

Коли ми дивимося на молоду шкіру , що світиться, то бачимо клітини, наповнені природними маслами. Дерматологи стверджують: масло жожоба ефективніше інших створює хороший ліпідний бар'єр, який допомагає шкірі утримувати вологу. Масло уповільнює процеси зневоднення і старіння, що безпосередньо впливає на зовнішній вигляд.

Тональну пудру або крем з маслом жожоба в складі можна знайти далеко не в кожній лінійці засобів.

Бджолиний віск

Хімічний склад бджолиного воску настільки багатий корисними мікроелементами, що продукт цей універсальний для вирішення проблем епідермісу. Він пом'якшує і розгладжує шкіру, зволожує і живить її, утворюючи захисну плівку.

Бджолиний віск використовується в складі олівців для очей і брів, тушею для вій, помад і рум'ян. Ми рекомендуємо звернути увагу на косметику з синтезованим бджолиним воском. Склад такої косметики має всі переваги натурального бджолиного воску. До речі, купуючи косметику європейського виробництва, можна не шукати на упаковці маркування «не пройшло перевірку на тварин» - такі тести заборонені в Європі на рівні законодавства.

Екстракт ромашки

Ромашковий екстракт - один з найпопулярніших інгредієнтів в косметології з величезною лікарською силою. Він інтенсивно живить і зволожує шкіру, вирівнює її колір, знімає запалення. Стимулює кровообіг, тим самим розгладжуючи зморшки і запускаючи процеси відновлення.

З рецептур спеціалізованих лікувальних і продуктів догляду ромашка перекочувала в формули декоративної косметики. Тональні креми і пудри з цим екстрактом використовують і прості споживачі, і професійні візажисти.

Вітаміни А і Е

Вітамін А або ретинол активує процеси регенерації шкіри і загоює дрібним запаленням. Він вирівнює тон шкіри і підсвічує її, надаючи матове сяйво. Цей цінний компонент зустрічається в складі кушон, хайлайтеров, рідкої підводки для очей.

Вітамін Е - це природний зволожувач, який захищає шкіру і допомагає їй у виробленні колагену. Як антиоксидант, цей вітамін омолоджує шкіру, налагоджує роботу сальних залоз, зменшує гіперпігментацію.

Краса або догляд

Ми звикли, що доглядаючі і декоративні засоби виконують різні функції. У першому випадку це компоненти, проникаючі вглиб епідермісу, в другому - текстури, які стійко утримуються на його поверхні. І хоча нам поки важко повірити, що один продукт може виконувати обидві задачі, саме до цього прагнуть сучасні косметичні бренди середнього сегмента і преміального рівня. Згодом декоративна косметика буде ефективно покращувати стан шкіри, який спочатку маскувала.

«Вивчати склад косметичних засобів - це норма і турбота про здоров'я. Вибирати тон для обличчя, я б радила особливо уважно, оскільки від стану шкіри багато в чому залежить зовнішній вигляд. Не варто використовувати кожен день тон, що містить штучні силікони і комедогенні компоненти.

Силікон - повністю синтетична речовина, він створює плівку на обличчі і відрізняється водостійкістю. Тому змивати косметику з силіконом доводиться агресивними очисними засобами. В ідеалі колір обличчя повинен бути рівним і красивим, щоб не маскувати його товстим шаром крему, а використовувати легкі тональні засоби і пудри за настроєм - для вирівнювання тону шкіри, матування, фіксації макіяжу.

«Декоративна косметика може бути корисною для нашої шкіри - зараз ринок переповнений косметичними брендами, тому властивості по догляду стають новою конкурентною перевагою.

При виборі косметики варто звертати увагу не тільки на дизайн і відтінки, а так само і на склад. Дівчатам з акне, наприклад, не варто брати косметику в складі якої на перши місцях тальк. Будучи абсорбентом, він рятує від жирного блиску, але при цьому закупорює пори, що може привести до додаткових запалень проблемної шкіри. Так само варто визначитися для себе - органічна або мінеральна косметика. Я в своїй практиці віддаю перевагу мінеральним засобів, до складу яких входять елементи, які борються із запаленнями і протягом дня не шкодять шкірі.

Крім складу, на упаковці вказані позначки сертифікації та етичності - звертайте увагу і на них. Але які б тести вона не пройшла, не забувайте, що для шкіри важливий догляд і очищення.