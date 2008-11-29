Настенные ключницы - что выбрать для прихожей

Многие люди страдают от своей неорганизованности и забывчивости. Наиболее явственно влияние этих качеств ощущается по утрам, когда продолжительные поиски затерявшихся нужных вещиц приводят к опозданием на важные деловые встречи. Немного облегчить себе жизнь можно, если ключницу настенную купить в Киеве на сайте svit-podarunkiv.ua. Небольшой очаровательный шкафчик позволит аккуратно сложить и спрятать от посторонних глаз комплекты всех домочадцев и сэкономить немало драгоценных минут. Оригинальные дизайны подобных аксессуаров добавляют ярких красок часто довольно скучным и безликим интерьерам прихожих и коридоров.

Ключница настенная - необычный и функциональный аксессуар

Каждый, у кого уже есть настенная ключница, несомненно, оценил ее достоинства и преимущества:

у вашей входной зоны появилась эффектная деталь, поднимающая настроение сразу по возвращению домой;

органайзер, расположенный на видном месте, напоминает о необходимости класть ключи на нужное место;

вместительный шкафчик позволяет повесить ключи всех членов семьи, включая автомобильные и запасные комплекты;

закрытая конструкция скрывает внутреннее наполнение от посторонних глаз;

разнообразие дизайнов позволяет выбрать идеально подходящее и поддержать общую стилистику дома.

Оригинальный интерьерный атрибут: ключница настенная

Чтобы функциональная вещь не выбивалась из интерьера, а стала его органичной частью, достаточно подобрать правильный дизайн и расположение. Лучше всего ключница настенная будет смотреться в прихожей. Такие помещения редко отличаются оригинальными дизайнерскими решениями, а чаще и наоборот - становятся неким складом или «транзитной зоной», с плохим освещением и отсутствием декоративных элементов. Добавление интересного органайзера на стену поможет расставить акценты и немного оживить пространство. Неплохим решением будет расположить шкафчик на кухне (месте всеобщего сбора). Так занимательная вещица и ее содержимое будут всегда на виду.

Виды настенных ключниц: что можно купить

В качестве атрибута собственного жилища или же на подарок ключницы настенные можно выбрать под любые вкусы и интересы. В интернет магазине сувенирной и подарочной продукции Svit Podarunkiv можно приобрести следующие экземпляры:

в морском стиле - с якорями, канатными узлами и миниатюрными парусниками;

с винтажными иллюстрациями и в стиле кантри;

с панно в виде уголка ретро-кухни с разнообразной домашней утварью;

с композициями из старинных замысловатых ключей;

для рыбака, мотоциклиста, охотника, пожарника и спортсмена;

портретами известных личностей, иконами;

в форме лодки, огнетушителя, морского светильника, настенных часов с вмонтированным циферблатом.

Купить для дома настенные ключницы - взвешенное и грамотное решение, которым можно сэкономить немало времени и нервов себе и близким людям. Выберете вариант, максимально отражающий ваши предпочтения и увлечения, и наслаждайтесь хорошим настроением, переступая порог родного дома. Приобретите такой сувенир неорганизованному и суетливому другу в знак внимания и заботы.