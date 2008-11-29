Біологи вперше вивчили склад мікроорганізмів і частинок, які вдихають люди

Людина ніколи не буває самотньою: багатомільярдний натовп мікроорганізмів живе не тільки всередині нього, а й в безпосередній близькості.

Якщо об'єднати цю хмару з іншими зовнішніми факторами зразок хімічних речовин і різних частинок рослинного і тваринного походження, то вийде свого роду "персональне" навколишнє середовище, яке вчені називають терміном експосом.

Фахівці відносно недавно почали накопичувати дані в цій області і вивчати, як склад експосома може впливати на життя і здоров'я людини. Нову масштабну роботу представила наукова група з Медичної школи Стенфордського університету під керівництвом професора Майкла Снайдера (Michael Snyder).

На здоров'я людини впливають дві речі: його ДНК і навколишнє середовище. Люди вимірюють такі параметри, як забруднення повітря, в широких масштабах, але ніхто не вимірював біологічні і хімічні впливи на індивідуальному рівні. Ніхто не знає, наскільки великий людський експосом і з чого складається ", - розповідає Снайдер.

Його команда вирішила заповнити цю прогалину. Для участі в експерименті фахівці запросили 15 осіб, які проживали в різних районах Сан-Франциско і передмісті і відвідували понад 50 різних локацій.

Добровольцям видали вдосконалені командою пристрої для контролю якості повітря, які кріпляться на руці і постійно втягують трохи повітря з особистого простору людини.

Апарати розміром не більше колоди карт були оснащені субмікронним фільтром, який захоплює тверді частинки. Отримані дані про бактерії, грибки, віруси, хімічні речовини, тобто про все, що поглинуло пристрій, потім відправлялися в лабораторію Снайдера.

Частина учасників повинна була носити пристрій протягом тижня, інші - цілий місяць. А глава проекту проносив апарат два роки. (До речі, це не перший експеримент Снайдера, в якому він бере участь особисто. До цього професор носив розроблені його командою біосенсори і "розумні" годинники, за допомогою яких він діагностував собі хворобу Лайма).

На наступному етапі цього дослідження фахівці провели секвенування ДНК і РНК виділених мікроорганізмів, а також провели хімічне профілювання для ідентифікації речовин, які вдихали учасники.

Потім команда систематизувала інформацію і створила окремі бази даних про бактерії, віруси і грибки, а також більш масштабні бази, названі "панорамними", які охоплюють понад 40 тисяч видів мікроорганізмів, часток рослинного і тваринного походження.

Ми впорядкували ці зразки з неймовірною деталізацією. У нас було близько 70 мільярдів показань", - уточнює Снайдер.

Результати роботи показали, що навіть у відносно невеликому географічному регіоні експосоми можуть сильно відрізнятися.

Навіть на дуже близьких відстанях у нас [виявилися] різні експосомні профілі, або" підпис ". Ці" особисті підписи "- це, в основному, сліди конкретних грибів, рослин, хімічних речовин і бактерій, які постійно спостерігаються на одній людині або навколо неї", - розповідає професор.

Він пояснює, що склад "персонального" навколишнього середовища залежить від безлічі факторів - наявності домашніх тварин, контактів з побутовою хімією і квітучими рослинами і навіть від погодніх умов.

Для кожної людини дослідники відзначили унікальні експосомні "підписи". Збіглися лише кілька параметрів - частинки репелента для відлякування комах і деякі канцерогени. А в "домашньому" експосоме самого Снайдера його колеги відзначили високий вміст грибів. Професор пояснив це тим, що його будинок пофарбований екологічною "зеленою" фарбою, що не містить хімікату, який вбиває цвілеві гриби.

Інший цікавий висновок полягає в тому, що експосомоний профіль може змінюватися не тільки в залежності від погоди, але і від пори року. Наприклад, в весняний сезон цвітіння зростали рівні рослинних частинок (через які у багатьох загострюється алергія).

Надалі команда планує зібрати ще більше відомостей і розширити географію досліджень експосомних "підписів". Крім того, важливо більш детально вивчити мікроорганізми і хімікати, які щохвилини вдихають люди, і зрозуміти, який вплив вони можуть надавати на здоров'я. Цілком можливо, що в майбутньому склад експосома можна буде враховувати при діагностиці і терапії деяких захворювань і порушень.

Нарешті, ще одна мета Снайдера - спростити технологію збору даних, щоб кожен бажаючий міг зрозуміти, з чого складається його "особистий простір".

Детальніше про цю роботу і її результати розповідається в статті, яка була опублікована в журналі Cell.