|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
В Україні неякісно очищують водопровідну воду
В Україні і на непідконтрольних територіях Луганської і Донецької області неякісно очищують водопровідну воду.
Про це повідомив еколог Володимир Борейко.
«В Україні і на непідконтрольних територіях неякісно очищують водопровідну воду. В Україні головна проблема в тому, що уряд заблокував роботу екологічної інспекції. Відповідно, в країні постійно фіксуються випадки отруєння водою », - сказав В. Борейко.
За його словами, масові випадки отруєння водою фіксуються в українських селах.
«Там дуже неякісна вода в колодязях. На жаль, її якість ніхто не контролює, а якщо станеться отруєння водою, то домогтися компенсації від держави просто неможливо », - резюмував В. Борейко.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com