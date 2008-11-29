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В Україні неякісно очищують водопровідну воду

В Україні і на непідконтрольних територіях Луганської і Донецької області неякісно очищують водопровідну воду.

Про це повідомив еколог Володимир Борейко.

«В Україні і на непідконтрольних територіях неякісно очищують водопровідну воду. В Україні головна проблема в тому, що уряд заблокував роботу екологічної інспекції. Відповідно, в країні постійно фіксуються випадки отруєння водою », - сказав В. Борейко.

За його словами, масові випадки отруєння водою фіксуються в українських селах.

«Там дуже неякісна вода в колодязях. На жаль, її якість ніхто не контролює, а якщо станеться отруєння водою, то домогтися компенсації від держави просто неможливо », - резюмував В. Борейко.

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