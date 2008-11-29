Українці заборгували за комуналку більше 38 мільярдів

Загальна заборгованість за комунальні послуги знизилася на 0,8% в порівнянні з показником липня.

В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у серпні склала 38,4 мільярда гривень. Про це повідомив прес-центр Державної служби статистики, передає УНІАН.

При цьому зазначено, що загальна заборгованість за комунальні послуги знизилася на 0,8% в порівнянні з показником липня.

Так, заборгованість по оплаті за природний газ склала 16,7 мільярдів гривень, за централізоване опалення та гарячу воду - 10,4 мільярда гривень, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій - 4 мільярди гривень, централізоване постачання холодної води і водовідведення - 2,9 мільярда гривень, вивезення твердих побутових відходів - 0,5 мільярда гривень, постачання електроенергії - 3,9 мільярдів гривень.

За даними Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт / год) на одного власника особового рахунку в серпні склали 588,6 гривень.