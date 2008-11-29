Каталог спецтехники Украины: FORD, MAЗ

Автомобилестроительная компания «Минский Автомобильный Завод» давно зарекомендовала себя, как крупный, проверенный производитель надежной крепкой, разноплановой техники. С 1944 года постсоветское пространство и зарубежные партнеры компании не представляют своей жизни и работы без автомобилей «МАЗ».

В Украине официальным дилером компании МАЗ является фирма МАЗ «Автек». Фирма уже более 20 лет предоставляет к продаже технику «МАЗ». Это грузовые автомобили, спецтехника и автобусы.

Модельный ряд техники от «МАЗ» представляет следующие модификации техники:

1. Автобусы. Автобусы «МАЗ» предназначены для эксплуатации в городе, а так же в пригородных и междугородних рейсах. Специальные автобусы и автобусы туристические.

2. Коммунальная техника. Это подвижные, маневренные мусоровозы, илососные, вакуумные машины.

3. Прицепы. Открытые и тентованные. Предназначенные для перевозки различных грузов.

4. Сортиментовозы. Специально оборудованные, грузовые машины для перевозки леса.

5. Бетоносмесители. Транспортное средство, способное в процессе поездки смешивать материалы в специальной емкости.

6. Дорожная техника. Самосвалы с бульдозером, комбинированные дорожные машины. Эта техника предназначена для круглогодичного обслуживания дорожного полотна.

7. Автокраны. Различно укомплектованные машины для произведения высотных работ.

8. Мобильный офис. Специально оборудованный автомобиль, в кузове которого располагается офисная, туалетная и кухонная часть.

9. Хлебный фургон. Автомобиль, предназначенный для перевозки хлеба соответственно корректным санитарным нормам.

10. Транспортировочные грузовые автомобили, предназначенные для транспортировки различных грузов.

11. Зерновозы. Автомобили, без которых невозможна качественная работа агропромышленного сектора экономики.

12. Седельные тягачи и шасси. Автомобили с платформой для разноплановых грузоперевозок.

Все автомобили «МАЗ» произведены из высококачественных комплектующих. Высокое качество имеет сборка техники. Производство автомобилей «МАЗ» осуществлено с соблюдением европейских экологических норм.

С подробным каталогом техники «МАЗ» можно познакомиться на сайте компании «Автек». В каждом разделе в развернутом виде представлены модели техники, указаны их цены и заявлена возможность комплектации техники.

На сайте компании можно в один клик купить самосвал, автобус, прицеп, специальный грузовой автомобиль . Выбрав единицу техники, вы отправляете форму заявки на сайте. В ближайшее время с вами свяжется специалист компании, который даст вам исчерпывающую информацию о необходимом вам автомобиле «МАЗ».

Компания «Автек» разработала систему лояльности клиентам.

1. Обеспечивает клиентам установку навесного оборудование на спецтехнику.

2. Предоставляет возможность приобретения техники в кредит и в лизинг.

3. Гарантирует официальный сервис в любом регионе Украины.

4. Обеспечивает оперативный выездной сервис для автомобилей, купленных в компании и находящихся на гарантийном обслуживании.

Приобретя грузовые автомобили в компании «Автек», клиент получает полный пакет качественных услуг от официального дилера «МАЗ». Это продажа техники с соблюдением всех юридических аспектов. Это гарантийное обслуживание техники. Любая техническая неисправность будет нивелирована быстро и качественно. Это реализация запчастей. Клиенту не нужно будет тратить время на поиск оригинальных автозапчастей. Все запчасти находятся на складе компании «Автек». Купить самосвал в компании «Автек» — это гарантировано получить возможность его качественной и комфортной эксплуатации.