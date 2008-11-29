Локшина по-флотськи

Ця страва є втіленням високої поживності й простоти приготування. Адже, судячи з назви, свого часу вона була створена для матросів, які потребують повноцінного калорійного харчування, що має відновлювати їх сили для роботи у суворих морських умовах. Таку ж швидку у приготуванні й надзвичайно поживну страву, але все ж набагато більш вишукану пропонує торгова марка ЇDLO. Локшина по-флотськи її виробництва – це вже скоріше італійська паста, ніж спартанська страва з корабельного камбузу.

Що входить до складу локшини по-флотськи від ЇDLO?

За основу цієї гарячої страви взято рецепт класичних макаронів по-флотськи. Проте розробники від компанії ЇDLO поєднали інгредієнти так віртуозно, що це надало на перший погляд простій страві набагато більше вишуканого смаку. Застосовуючи метод інфрачервоної сушки, виробник додав до термостійкого пакунка варене м'ясо свинини, пропарену локшину, цибулю й томатний порошок.

В чому полягають переваги такого варіанту локшини?

Всі продукти в страві абсолютно натуральні. В її складі відсутні будь-які смакові чи ароматичні добавки, консерванти чи ГМО. Тому така локшина на https://iidlo.com/s-myasom/ є повністю безпечною й надзвичайно корисною. Важливо й те, що вермішель ЇDLO не потрібно відварювати й проціджувати, що дуже незручно в умовах походу. Вона швидко готується без будь-яких кухарських премудрощів. Заправлена страва зі свининою духмяним томатним соусом, який надає їй неповторного смаку й аромату. Сподобається такий простий шедевр не тільки дорослим, а й дітям. Готується їжа прямо в пакунку, без каструль, друшляків, тарілок та іншого кухонного приладдя.

Як приготувати локшину по-флотськи з пакунка ЇDLO?

Щоб приготувати цю страву, достатньо всього кілька найпростіших дій. Спочатку слід струсити пакунок, що дозволить усім компонентам «прокинутись» і рівномірно перемішатись. Відкривши пакет, потрібно додати безпосередньо у нього 250 мл окропу, старанно перемішати його вміст, закрити застібку й залишити локшину «достигати». Всього через 10 хвилин ви отримаєте смачну калорійну страву. Ви переконаєтесь, що вона не просто втамує голод, а й подарує справжню насолоду.

Як потрібно споживати локшину по-флотськи ТМ ЇDLO?

Їсти цю страву дуже зручно з того ж пакету, в якому вона готується, без сервірування столу з наступним миттям тарілок. Пакунок стійкий, адже спеціально оснащений роширеним денцем. Також його зручно тримати в руках. Коли ж він здасться надто гарячим, можна надягти на руку спеціальну рукавичку або лапу ТМ ЇDLO. Можна додати окропу в пакунок, зміксувати його вміст і отримати неабияку гастрономічну насолоду не тільки в поході, а й в офісі, на риболовлі чи в студентському гуртожитку. Тому локшина по-флотськи від ЇDLO – це чудова можливість отримати здорове харчування в будь-яких умовах, не витрачаючи на це зайві зусилля й час.

Яка історія виникнення страви макарони по-флотськи?

Ця кулінарна страва готується з локшини, яка після відварювання перемішується зі смаженим чи тушкованим м'ясом, що може замінятись фаршем. Для покращення смакових якостей може додаватись цибуля і різні спеції. У класичному варіанті макарони мають бути трубчастими, довжиною близько 5 см, проте це не принципово. В багатьох народних кухнях готуються схожі страви, як, наприклад, азійський лагман чи бешбармак. Але вперше макарони по-флотськи саме під такою назвою згадуються в радянських кулінарних книгах, які виходили друком у середині минулого століття. Вони свідчать, що страва була вигадана й стала поширеною в період Другої Світової війни. Радянська промисловість навіть випускала консервовану локшину по-флотськи. Але її характеристики за всіма критеріями поступаються високоякісній продукції від ТМ ЇDLO.