Рецепт любимой пиццы

В данной статье будет описан самый не дорогой и простой рецепт всеми любимой пиццы. Такой вид пиццы подойдет даже ребенку. В начинку входят доступные всем ингредиенты такие как: сыр, колбаса, помидоры.



Если есть желание устроить праздник своим любимым, а нет на это возможности и времени. Такой рецепт очень даже подойдет. Готовить не сложно и очень быстро, а продукты практически всегда есть в холодильнике. Тесто не сложное, рецепт дрожжевого теста на воде, так же можно узнать в этой статье. Главное не переборщить с начинкой, если пицца готовится для детей. Не стоит добавлять туда грибы, перец, оливки и все другое, что очень любят взрослые.

Ингредиенты

Для теста понадобится:

1. Мука - примерно 2 стакана (уходит по-разному то больше, то меньше зависит от сорта),

2. Воды необходимо - 100 мл,

3. Дрожжи – 1 чайная ложка,

4. Соль – на кончике ножа.

5. Масло – 2 ложки (еще пригодится для смазки листа).



Для начинки понадобится:

1. Сыра твердого 200 грамм,

2. Колбаса – 200 грамм,

3. Помидоры – 2, 3 штуки (зависит от размера),

4. Зелень (по желанию).



Для смазки теста перед начинкой понадобится:

1. Кетчуп 2 столовых ложки,

2. Майонез 3 столовых ложки.



Опять же все примерно, зависит от размера пиццы.



Приготовление

Нужно в стеклянную посуду налить теплую воду, добавить в нее дрожжи, щепотку сахара, столовую ложку муки. Оставить в тепле на 10 – 15 минут. Должна образоваться шапочка из пены. После того, как приготовилась опара, необходимо добавить соль на кончике ножа и две ложки растительного масла. Далее все перемешать и постепенно добавлять муку. Вмешивать нужно до получения массы, которая не прилипает к рукам. Следом накрыть пленкой или полотенцем и дать постоять минут двадцать, что бы тесто дошло и смягчилось.



Пока тесто настаивается, не стоит терять время и начать готовить начинку. Для этого нужно нарезать колбасу тонкими ломтиками, помидору кружочками или полукольцами, зависит от желания и размера блюда. Далее натираем сыр, можно взять любой твердый, но вкуснее получается с сыром «Моцарелла». А можно и смешать несколько сыров вместе.



Тесто подошло, надо его еще раз помять и раскатывать в тонкий пласт. На лист кладем бумагу, предварительно смазанную маслом. Можно и просто лист смазать, за время готовки пицца не успеет подгореть. Выкладываем раскатанное тесто и приступаем к приготовлению самой пиццы. Смазываем кетчупом или кетчупом плюс майонез, выкладываем начинку, сверху посыпаем сыром. И отправляем в духовку на пятнадцать минут, духовки разные время может быть больше.

Соус для пиццы

Вместо кетчупа, можно сделать очень вкусный соус для пиццы:



1. Очищенные помидоры,

2. Лук репчатый,

3. Растительное масло,

4. Соль по вкусу,

5. Чеснок (при желании),

6. Чайная ложка сахара,

7. Специи по вкусу.



Помидоры нарезаются мелко, лук так же мелко, ка сковороду наливается масло. Все тушится на маленьком огне до полного выпаривания влаги. Во время тушения добавляем соль, сахар, специи, чеснок. Соус получается очень вкусный, и домашние даже не заметят присутствия лука и чеснока.



Автор статьи доставка пиццы во Львове Smaki-maki - Приятного аппетита.