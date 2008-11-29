«Школа Космотрейд» розбирає помилки при відкритті салону краси

Чому одні салони краси отримують хороший прибуток від своєї діяльності, а інші задовольняються копійками і ледве зводять кінці з кінцями? Які найбільш часті причини неуспіху салонного бізнесу? Давайте поговоримо про деякі помилки, які роблять майбутні керівники салону краси:

Вже на першому етапі планування салонного бізнесу керівника чекають «підводні камені»;

Невдалий старт, погана «розвідка місцевості»;

Відсутність або брак досвіду в управлінні, незнання всіх процесів;

Погана і неефективна реклама, невміння залучити клієнта;

Підбір слабкої команди професіоналів;

Хаотичне ведення бізнесу, відсутність стратегії розвитку, пуск всіх справ на самоплив.

Новенький відкритий салон краси дуже схожий на свого господаря. Він може блищати зовні і всередині, а може відкритися з «недоробками», які підбирають по ходу роботи. Салони відкриваються кожен рік, і одні керівники працюють не покладаючи рук, недосинаючи ноччю і заробляють дуже пристойні гроші, а інші горе-керівники, відкривши свій власний салон сидять і чекають, коли до них прийде клієнт і принесе гроші. Ви чули, щоб успішні люди скаржилися на «перевантаженість» салону краси, на великий потік клієнтів. А от горе-керівники кажуть, що клієнти не йдуть, тому що велика конкуренція, майстри погані, клієнт жадібний.

Насправді все не так! За кілька років роботи в індустрії краси і змінивши кілька робочих місць, можу з упевненістю сказати, що «хворіють салони по-різному і різними хворобами». І не все залежить від керівництва, і від злагодженості роботи колективу.

Наслідки непродуманих кроків, помилки, допущені на етапі планування салонного бізнесу принесуть відповідний результат. Понесені збитки – це найменше, що вас чекає. Перш ніж здійснити задумку, потрібно розробити концепцію салону краси. Але виявляється далеко не кожна людина правильно розуміє, що таке КОНЦЕПЦІЯ. У всякому разі, часто це поняття плутають з ідеєю або бізнес-планом.

Відкрити імідж-студію для дітей – це ідея. Відкрити салон краси «Преміум класу» — це теж ідея. Побудувати грамотну концепцію може не кожен новачок салонного бізнесу. І, напевно, варто звернутися до фахівців в цих питаннях.

Концепція - це інструкція з докладними кроками, слідуючи за якими ви створите свій успішний бізнес. Концепція розкриває ідею майбутнього бізнесу, описує всі деталі і дрібні складові вашого салону краси. Фактично це детальне технічне завдання на розробку всіх ланок одного ланцюга: логотип, дизайн, меблі, перелік послуг, кваліфікація фахівців, стратегія позиціонування на ринку послуг, реклама і маркетинг, сервіс в салоні краси, програма залучення клієнтів та їх утримання, акції і ще багато іншого.

Починати свій бізнес, не продумавши всіх деталей дуже нерозумно. Збираючи документи для відкриття салону краси, уважно вивчіть бізнес-план салону краси, в якому зібрані всі базові дані і маркетингові дослідження, виходячи з прочитаного ви будете знати доцільність відкриття своєї справи в конкретному місці, в конкретний час, в конкретному ціновому діапазоні.

Пакет документів зібраний, дата відкриття салону краси відома, але ви не встигаєте в строк доробити ремонт... це особливо не повинно відлякати клієнтів, але враження зіпсує. А оскільки клієнти ходять в салон краси там, де живуть, або там, де вони працюють, то відчутної шкоди невдалий початок не завдасть.

Бувають, звичайно, винятки, і клієнти йдуть за улюбленим майстром навіть на інший кінець міста. Але і це не принесе вам особливого збитку. «Зіркові» майстри приходять і йдуть, і переживати з цього приводу не варто.

Новий салон краси користується підвищеною увагою місцевих клієнтів, до того ж при відкритті часто дарують купони на знижки, і цікавість потенційних клієнтів бере верх.

Пробоїною на цьому етапі може бути непродумана цінова політика, відсутність належного сервісу, некваліфіковані фахівці, а може вони просто ще не спрацювалися.

Відсутність або недолік досвіду в управлінні, незнання всіх процесів управління салоном краси. У підприємця починає "боліти голова" чому з'являється небажання працювати і розвиватися. І тут уже персонал бере кермо управління на себе. У результаті в салоні краси цілком командують майстри, вони отримують більше грошей, ніж сам підприємець. Майстри відмовляються працювати на колишніх умовах, відводять клієнтів і обслуговують їх на дому. Відсутність належного обліку призводить до крадіжки матеріалів і т.п.

Невміння вибратися з ситуації, що склалася, призводить до загибелі салону краси вже в перший рік роботи. Команда майстрів не бачить авторитету в особі управлінця. Взяти і навчити горе-керівника процесам управління власним салоном краси нікому. Для цього існують бізнес-школи для початківців і бувалих підприємців, семінари та безліч книг з управління салонним бізнесом, такі як "Школа Космотрейд". Тільки не треба опускати руки і перекладати провину за фінансовий провал на плечі свого персоналу, на відсутність клієнтів, на невдале розташування салону.

Багато салонів відкриваються і отримують гідний прибуток з перших днів роботи салону. Керівник такого салону завжди відкритий новим процесам управління, сам вивчає новинки в сфері перукарського, нігтьового і візажного мистецтва, намагається бути в курсі всіх відкриттів косметології і відправляє своїх кращих майстрів на навчання, створює всі умови для своїх клієнтів, успішно керує персоналом. Заохочує хороших працівників, припиняє відведення клієнтів з салону, веде облік матеріалів і часу, і в результаті отримує хороші гроші.