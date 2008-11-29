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Які пільги належать учасникам АТО.

Учасники бойових дій мають ряд пільг, наприклад безплатне одержання ліків, безкоштовне санаторно-курортне лікування, знижку на оплату комунальних послуг та ін. На які пільги можуть розраховувати учасники АТО, читайте далі.

Пільги і порядок їх надання учасникам АТО визначаються законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Учасник АТО має право на:

  • безкоштовне отримання ліків, виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

  • першочергове безкоштовне протезування зубів;

  • безкоштовне санаторно-курортне лікування. Крім цього, є можливість компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

  • знижку 75% на квартплату й оплату комунальних послуг, при деяких умовах;

  • безкоштовний проїзд в міському транспорті, потягах і автобусах приміського сполучення;

  • безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) у поїзді, автобусі або літаку один раз на рік зі знижкою 50%

  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках;

  • отримання допомоги при тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати;

  • відпустка у зручний час;

  • переважне право залишитися на роботі у разі скорочення кадрів або ліквідації підприємства;

  • першочергове забезпечення житлом, земельними ділянками;

  • отримання позички на будівництво, ремонт житлових будинків з погашенням протягом 10 років.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З повним переліком пільг, умов їх надання можна ознайомитися в статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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