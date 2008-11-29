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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Які пільги належать учасникам АТО.
Учасники бойових дій мають ряд пільг, наприклад безплатне одержання ліків, безкоштовне санаторно-курортне лікування, знижку на оплату комунальних послуг та ін. На які пільги можуть розраховувати учасники АТО, читайте далі.
Пільги і порядок їх надання учасникам АТО визначаються законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Учасник АТО має право на:
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
З повним переліком пільг, умов їх надання можна ознайомитися в статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
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