Реальність чи ілюзія: дещо про новий спосіб усвідомлених сновидінь

Вони неймовірні. Дивні. Чарівний. Але, можливо, сама фантастичне властивість усвідомлених сновидінь - наскільки вони можуть бути реальні. Незважаючи на те, що тільки половина людей (це показали опитування) відчуває щось подібне, усвідомлені сни продовжують хвилювати вчених.

І хоча попередні дослідження дали неоднозначні результати, нова робота на тему, здається, готова все змінити. У ній вчені виявили спосіб, який потенційно може привести до усвідомлення снів кожного з нас.

Грунтуючись на своїх ранніх дослідженнях, команда з університету Вісконсіна в Мадісоне (University of Wisconsin-Madison) і гавайського Lucidity Institute спробувала з'ясувати, як хімічні речовини, звані інгібіторами ацетилхолінестерази (AChEl), можуть сприяти усвідомленим сновидінням, пише PLOS One.

Вважається, що органічна сполука ацетилхолін допомагає модулювати REM-сон. Для експериментів дослідники взяли галантамін - препарат, який використовується для запобігання спаду пам'яті при хворобі Альцгеймера і представляє собою AChEI зі слабкими побічними ефектами. У тестах взяв участь 121 доброволець.

Протягом трьох ночей учасники брали все більш високі дози препарату: плацебо, 4 мг, а потім 8 мг. Щоночі вони прокидалися через 4,5 години після засипання (практика, спрямована на усвідомлені сновидіння), з'їдали таблетку - і поверталися до сну.

Аналіз даних показав, що лише 14% учасників, що приймали плацебо, повідомляли про усвідомлені сни. При вживанні 4 мг препарату їх кількість збільшилася до 27%, а при вживанні 8 мг препарату - до 42%.

"Тепер ми можемо говорити про те, що це один з найбільш ефективних методів усвідомлених сновидінь, відомих науці сьогодні", - роблять висновок автори дослідження, додаючи, що при наявності достатньої кількості незалежних досліджень він може зробити усвідомлені сни доступними для більшої кількості людей.

Крім практичної користі результатів, вони, ймовірно, допоможуть зрозуміти, чому взагалі виникають усвідомлені сновидіння, при яких дуже складно провести межу між сном і реальністю. "Цей новий метод - те, що нам потрібно, щоб правильно проводити дослідження феномену", - коментує New Scientist психолог Денхолм Аспі (Denholm Aspy) з Аделаїдського університету (University of Adelaide).

Вчені, втім, попереджають, що поки нічого невідомо про безпеку практики для здоров'я - так що ніхто не повинен експериментувати самостійно.