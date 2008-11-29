Чому вагітним не рекомендують пити каву?

Згідно останнім дослідженням, яке провели скандинавські медики, вагітним категорично забороняється пити каву. Кофеїн впливає на вагу новонародженого і в майбутньому може позначитися на здоров'ї малюка.

Вагітним жінкам і так багато заборонено, а тут ще й анкетування, що свідчить про шкоду кави. Вчені провели опитування, попросивши майбутніх мам відповісти на питання, що стосуються харчування і вживаних напоїв. Анкети заповнили близько 60 тис. жінок.

У той же час проводилися ультразвукові дослідження для визначення ваги дитини. Зіставивши всі дані, медики прийшли до висновку, що вживання кави впливає на вагу дитини при цьому, тривалість вагітності не змінюється.

Як розповів один з авторів роботи Ганна-Лисиця Брантсетер, якщо мати вживає на добу 100 міліграмів кофеїну, дитина буде недобирати 20-30 грамів ваги.

Для довідки: в одній чашці кави якраз міститься близько 100 міліграмів кофеїну.

Але і це ще не все, в майбутньому ці діти будуть набирати вагу набагато повільніше, ніж їх однолітки, а недобір маси тіла загрожує серцево-судинними захворюваннями.

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно на це дослідження поки не відреагувала, але майбутнім мамам все ж варто замислитися про здоров'я свого малюка і виключити з раціону каву.