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Интернет магазин, обычный магазин, рынок – где лучше купить овощи и фрукты?

Свежие овощи и фрукты киевлянам и жителям области предлагает масса стационарных торговых точек. Сделать покупку можно в небольшом овощном ларьке, обычном продуктовом магазине, крупном гипермаркете, на рынке. Вариантов очень много, но любой из них уступает наиболее прогрессивному – заказу «витаминов» в специализированном онлайн бутике, например таком, как Фрут Бутик. Покупка через интернет – удобный, экономически оправданный и приятный способ обеспечить себя и своих близких свежими растительными продуктами.

Скрытые «минусы» покупки овощей и фруктов в магазине или на рынке

Видимых недостатков нет: продукция в принципе свежая, выглядит неплохо, цены приемлемые. На самом деле все обстоит несколько иначе. Вероятность того, что выложенные на прилавке овощи не самого лучшего качества – 85%. Обычно причина в:

  • экономии на закупке партии товара (второсортная продукция стоит дешевле, а окупается минимум в 2-3 раза);
  • неправильных условиях хранения (температура, влажность, освещение);
  • небрежность в процессе транспортировки и реализации. Всевозможные механические повреждения приводят к потере товарного вида продуктов и уменьшению срока хранения.

Среди первосортной продукции все равно попадаются бракованные экземпляры. Это закономерно – физически невозможно тщательно пересортировать десятки тысяч килограммов овощей и фруктов ежедневно. Самому покупателю не всегда дают выбрать понравившиеся экземпляры, продавая все подряд.

Весьма внушительный «камень» – завышенная стоимость. Аренда торгового места, оплата труда продавцов и различные сборы напрямую влияют на конечную цену. Большим минусом считают ограниченный ассортимент. Даже в дорогих супермаркетах не всегда в наличии редкие экзотические плоды. Чтобы приобрести их, зачастую приходится обходить несколько торговых точек. Это время и лишние траты на дорогу.

Плюсы заказа через интернет

Серьезные виртуальные торговые точки предпочитают нарабатывать круг постоянных заказчиков, постепенно расширяя его. Поэтому предлагают свежайшие фрукты и овощи великолепного качества. У сотрудников есть возможность тщательно сортировать продукцию и поставлять клиентам отборные экземпляры.

К преимуществам также относят:

  1. Адекватные расценки. Отсутствие лишних расходов позволяет реализовывать отличный товар по объективной цене.
  2. Огромный выбор. Сидя за ноутбуком можно приобрести любые экзотические плоды, фрукты, корнеплоды, овощи, ягоды, грибы, травы, соки, орехи и вкуснейший виноград на fruit-boutique.com.ua. И это лишь часть ассортимента!
  3. Профессиональный подход, доброжелательность, компетентность. Консультанты интернет бутика помогут покупателю найти то, что он искал. Даже если название экзотического плода напрочь «стерлось» у клиента из памяти.
  4. Если товара нет в продаже – его можно заказать.

Предусмотрена упаковка фруктов в красивую плетеную корзину, которую можно преподнести в качестве полноценного роскошного подарка. И самое приятное – купленные продукты доставят прямо на дом!

Сервис на высшем уровне

Нередко человек отказывается покупать экзотический плод только потому, что не знает, как его правильно есть. В онлайн бутике охотно расскажут про способ употребления, посоветуют варианты подачи на стол.

Например, маракуйю не чистят, а моют и разрезают острым зубчатым ножом. Она очень сочная и зубцы помогают удержать сок внутри. Желеобразное содержимое аккуратно выскабливают небольшой круглой ложкой, стараясь не зацепить белую мякоть – она горькая и испортит вкус экзотического плода. Из маракуйи выжимают сок, варят джем, готовят ароматный ликер, добавляют в йогурты, крема.

А сладкую питайю сначала немного охлаждают в холодильнике, затем острым ножом очищают от кожуры и нарезают ломтиками или кубиками. Из питайи делают сок и вино, добавляют в фруктовые, ягодные салаты, едят как полноценный фруктовый десерт.

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