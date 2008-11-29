Интернет магазин, обычный магазин, рынок – где лучше купить овощи и фрукты?

Свежие овощи и фрукты киевлянам и жителям области предлагает масса стационарных торговых точек. Сделать покупку можно в небольшом овощном ларьке, обычном продуктовом магазине, крупном гипермаркете, на рынке. Вариантов очень много, но любой из них уступает наиболее прогрессивному – заказу «витаминов» в специализированном онлайн бутике, например таком, как Фрут Бутик. Покупка через интернет – удобный, экономически оправданный и приятный способ обеспечить себя и своих близких свежими растительными продуктами.

Скрытые «минусы» покупки овощей и фруктов в магазине или на рынке

Видимых недостатков нет: продукция в принципе свежая, выглядит неплохо, цены приемлемые. На самом деле все обстоит несколько иначе. Вероятность того, что выложенные на прилавке овощи не самого лучшего качества – 85%. Обычно причина в:

экономии на закупке партии товара (второсортная продукция стоит дешевле, а окупается минимум в 2-3 раза);

неправильных условиях хранения (температура, влажность, освещение);

небрежность в процессе транспортировки и реализации. Всевозможные механические повреждения приводят к потере товарного вида продуктов и уменьшению срока хранения.

Среди первосортной продукции все равно попадаются бракованные экземпляры. Это закономерно – физически невозможно тщательно пересортировать десятки тысяч килограммов овощей и фруктов ежедневно. Самому покупателю не всегда дают выбрать понравившиеся экземпляры, продавая все подряд.

Весьма внушительный «камень» – завышенная стоимость. Аренда торгового места, оплата труда продавцов и различные сборы напрямую влияют на конечную цену. Большим минусом считают ограниченный ассортимент. Даже в дорогих супермаркетах не всегда в наличии редкие экзотические плоды. Чтобы приобрести их, зачастую приходится обходить несколько торговых точек. Это время и лишние траты на дорогу.

Плюсы заказа через интернет

Серьезные виртуальные торговые точки предпочитают нарабатывать круг постоянных заказчиков, постепенно расширяя его. Поэтому предлагают свежайшие фрукты и овощи великолепного качества. У сотрудников есть возможность тщательно сортировать продукцию и поставлять клиентам отборные экземпляры.

К преимуществам также относят:

Адекватные расценки. Отсутствие лишних расходов позволяет реализовывать отличный товар по объективной цене. Огромный выбор. Сидя за ноутбуком можно приобрести любые экзотические плоды, фрукты, корнеплоды, овощи, ягоды, грибы, травы, соки, орехи и вкуснейший виноград на fruit-boutique.com.ua. И это лишь часть ассортимента! Профессиональный подход, доброжелательность, компетентность. Консультанты интернет бутика помогут покупателю найти то, что он искал. Даже если название экзотического плода напрочь «стерлось» у клиента из памяти. Если товара нет в продаже – его можно заказать.

Предусмотрена упаковка фруктов в красивую плетеную корзину, которую можно преподнести в качестве полноценного роскошного подарка. И самое приятное – купленные продукты доставят прямо на дом!

Сервис на высшем уровне

Нередко человек отказывается покупать экзотический плод только потому, что не знает, как его правильно есть. В онлайн бутике охотно расскажут про способ употребления, посоветуют варианты подачи на стол.

Например, маракуйю не чистят, а моют и разрезают острым зубчатым ножом. Она очень сочная и зубцы помогают удержать сок внутри. Желеобразное содержимое аккуратно выскабливают небольшой круглой ложкой, стараясь не зацепить белую мякоть – она горькая и испортит вкус экзотического плода. Из маракуйи выжимают сок, варят джем, готовят ароматный ликер, добавляют в йогурты, крема.

А сладкую питайю сначала немного охлаждают в холодильнике, затем острым ножом очищают от кожуры и нарезают ломтиками или кубиками. Из питайи делают сок и вино, добавляют в фруктовые, ягодные салаты, едят как полноценный фруктовый десерт.