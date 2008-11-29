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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Интернет магазин, обычный магазин, рынок – где лучше купить овощи и фрукты?
Свежие овощи и фрукты киевлянам и жителям области предлагает масса стационарных торговых точек. Сделать покупку можно в небольшом овощном ларьке, обычном продуктовом магазине, крупном гипермаркете, на рынке. Вариантов очень много, но любой из них уступает наиболее прогрессивному – заказу «витаминов» в специализированном онлайн бутике, например таком, как Фрут Бутик. Покупка через интернет – удобный, экономически оправданный и приятный способ обеспечить себя и своих близких свежими растительными продуктами.
Скрытые «минусы» покупки овощей и фруктов в магазине или на рынке
Видимых недостатков нет: продукция в принципе свежая, выглядит неплохо, цены приемлемые. На самом деле все обстоит несколько иначе. Вероятность того, что выложенные на прилавке овощи не самого лучшего качества – 85%. Обычно причина в:
Среди первосортной продукции все равно попадаются бракованные экземпляры. Это закономерно – физически невозможно тщательно пересортировать десятки тысяч килограммов овощей и фруктов ежедневно. Самому покупателю не всегда дают выбрать понравившиеся экземпляры, продавая все подряд.
Весьма внушительный «камень» – завышенная стоимость. Аренда торгового места, оплата труда продавцов и различные сборы напрямую влияют на конечную цену. Большим минусом считают ограниченный ассортимент. Даже в дорогих супермаркетах не всегда в наличии редкие экзотические плоды. Чтобы приобрести их, зачастую приходится обходить несколько торговых точек. Это время и лишние траты на дорогу.
Плюсы заказа через интернет
Серьезные виртуальные торговые точки предпочитают нарабатывать круг постоянных заказчиков, постепенно расширяя его. Поэтому предлагают свежайшие фрукты и овощи великолепного качества. У сотрудников есть возможность тщательно сортировать продукцию и поставлять клиентам отборные экземпляры.
К преимуществам также относят:
Предусмотрена упаковка фруктов в красивую плетеную корзину, которую можно преподнести в качестве полноценного роскошного подарка. И самое приятное – купленные продукты доставят прямо на дом!
Сервис на высшем уровне
Нередко человек отказывается покупать экзотический плод только потому, что не знает, как его правильно есть. В онлайн бутике охотно расскажут про способ употребления, посоветуют варианты подачи на стол.
Например, маракуйю не чистят, а моют и разрезают острым зубчатым ножом. Она очень сочная и зубцы помогают удержать сок внутри. Желеобразное содержимое аккуратно выскабливают небольшой круглой ложкой, стараясь не зацепить белую мякоть – она горькая и испортит вкус экзотического плода. Из маракуйи выжимают сок, варят джем, готовят ароматный ликер, добавляют в йогурты, крема.
А сладкую питайю сначала немного охлаждают в холодильнике, затем острым ножом очищают от кожуры и нарезают ломтиками или кубиками. Из питайи делают сок и вино, добавляют в фруктовые, ягодные салаты, едят как полноценный фруктовый десерт.
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