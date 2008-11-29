Підприємці все більше реєструють свій бізнес і працевлаштовують працівників

Органи фіскальної служби перевірили суб'єкти господарювання на дотримання норм податкового законодавства. В ході перевірок, проведених з початку цього року, виявили порушення по виплатах зарплат і інших доходів в 47% випадків. Про це повідомляє прес-служба УКРІНФОРМ України.

З'ясувалося, що порушникам додатково нарахували близько 607 млн. грн. податку на доходи фізосіб, 167 млн.грн. єдиного внеску та 26 млн. грн. військового збору.

Вжиті заходи податкового контролю допомогли виявити більше 4 тисяч осіб, офіційно не працевлаштованих. Роботодавці не уклали з ними трудові відносини.

Служба організувала робочі групи, які обстежують виробничі і торгові приміщення юр- і фізосіб. Групи також вирішують проблему легалізації зарплатних виплат і зайнятості українців. Крім цього, роботодавцям пояснюють важливість дотримання податкового законодавства. Результатом таких бесід стало те, що за минулі 7 місяців роботодавці додатково уклали майже 25 тисяч трудових договорів.

Також за цей час вдалося залучити 8,8 тис. Неофіційних підприємців до держреєстрації.

У державну скарбницю додатково надійшло понад 9 млн. податків і зборів та 10,6 млн. грн. єдиного внеску.