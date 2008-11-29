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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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До бюджету України на 2019 рік заклали збільшені мінімальну зарплату і пенсії
Кабінет Міністрів внесе до Верховної Ради України проект бюджету на 2019 до 15 вересня. Це передбачено чинним законодавством, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
- У минулому році Уряд вперше за всю історію незалежності забезпечив конституційне подання повного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Я переконаний, що і в цьому році Уряд 15 вересня, може навіть трохи раніше, передасть проект Державного бюджету до Верховної Ради.
За словами Розенка, значна частина коштів буде спрямована на подальше посилення обороноздатності країни і підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.
Також з 2019 року зросте розмір мінімальної заробітної плати і пенсій.
- Я можу гарантувати, що з 1 січня будуть підвищені і розмір заробітної плати приблизно до 4200 гривень і пенсійні виплати, - сказав віце-прем'єр-міністр України.
Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата в Україні становить 3723 гривень.
Крім того, Розенко не виключив зростання ціни на газ.
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