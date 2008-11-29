Спітнілі пахви сигналізують про захворювання

Рясне потовиділення, мокрі пахви – це перший сигнал серйозного захворювання. Про що свідчить підвищена вологість під руками?

У людини під шкірою розташована потовая заліза, яка в жарку погоду виділяє піт назовні. Піт призначений для того, щоб випаровуючись з поверхні шкіри, краще охолоджувати її. Але самі по собі ці виділення не пахнуть, запах йде від бактерій, які харчуються цим потом.

Причому, кого-то бактерії люблять більше, когось менше, з-за цього і виходить, що одні люди мають нормальний запах, а інші смердять. Якщо ви помітили, що від вас відвертаються люди, значить, вас дуже люблять бактерії.

Лікарі стверджують, що рясне потовиділення є симптомом багатьох хвороб.

Часто підвищена пітливість є симптомом багатьох захворювань, наприклад, хронічні стреси можуть викликати пітливість, хвороби залоз внутрішньої секреції, хвороби щитовидної залози, цукровий діабет.

На допомогу у боротьбі з спітнілими пахвами поспішають дезодоранти і антиперспіранти. Найбільш поширені антиперспіранти – це засоби, які містять речовини, що блокують виділення поту на поверхню шкіри.

Дезодоранти-антиперспіранти містять у собі і засоби, що перешкоджають виділення поту і антибактеріальні речовини, що знищують бактерії.

Можуть дезодоранти захищати від поту на 48 годин, як заявляє реклама? Особисто я користувався багатьма дезодорантами, запах вони дійсно вбивають, а ось пахви все одно мокрі. Навіть як Віра Брежнєва, для однієї пахви використовував один засіб, а для другої - інші, все одно мокро. Від сухих антиперспірантів взагалі довелося відмовитися, відчувався дискомфорт, навіть боліло під руками.

Фахівці попереджають, занадто часте використання подібних засобів гігієни погано впливає на організм, як і вплив будь-яких інших хімічних речовин, а зловживання може призвести до ряду захворювань.

Ще одна проблема, від дезодорантів-антиперспірантів залишаються сліди на одязі, хоч реклама говорить про зворотне. Щоб вивести потім ці сліди доведеться гарненько попітніти, кажуть, добре плями виводять лимонна кислота або нашатир.

Як же можна позбутися від запаху поту, якщо засоби проти поту шкідливі, так і одяг псують?

В першу чергу треба знайти причину рясного потіння, проконсультуйтеся у дерматолога. Можливо, знадобитися допомога невропатолога, щоб вирішити проблеми хвилювання і переживань.

Відвідування лазні тренує температурний центр нашого мозку і пристосовує організм до високих температур.

Який дезодорант краще, однозначно сказати неможливо. Потрібно знайти хороший засіб, який буде ідеально підходити саме вам.