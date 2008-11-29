Як зацікавити студентів і школярів після канікул: інструкція для вчителя

Канікули добігають кінця - і думки школярів і студентів повільно і знехотя, але все-таки дуже вірно повертаються до навчання. Ну, як повертаються ... Щосили намагаються повернутися. Вчителі дуже добре знають, як складно може бути мотивувати клас на заняття навіть в понеділок після вихідних, не кажучи вже про масштабну літню перерву. Втім, є дещо, що може допомогти в цьому випадку.

Невролог і колишній учитель Джуді Вілліс (Judy Willis) пояснила The Guardian, як ходьба по аудиторії, перестановка меблів у класі і деякі інші речі допомагають налаштуватися на навчальний рік. А ми розповідаємо про це вам.

«Будь-який процес навчання починається з інформації, яка сприймається п'ятьма почуттями: зором, слухом, дотиком, смаком і нюхом. Є також мільйони сенсорних нервових закінчень на шкірі, м'язах і внутрішніх органах. Однак мозок здатний обробляти близько 1% цієї інформації, так що він віддає перевагу певним речам », - каже Вілліс.

Вона додає, що пріоритетною стає та сенсорна інформація, яка допомагає нам вижити. Найчастіше це щось несподіване, оскільки наш фільтр уваги завжди спочатку приймає інформацію про зміни та новизну.

Ось чому перше, що радить зробити експерт вчителям - запропонувати класу або аудиторії поділитися враженнями про літо. «Після перерви є більш висока, ніж зазвичай, кількість нової сенсорної інформації, яка конкурує за доступ до мозку. Учні не бачили один одного якийсь час, і новизна повернення в школу посилюється їх інтересом до того, що однокласники робили під час канікул », - коментує вона.

Втім, якщо ви знаєте, що мозок учня запрограмований на цікавість, ви можете використовувати це для загальної користі. Але для початку нехай школярі або студенти (ті з них, хто захоче це зробити, звичайно) розкажуть один одному, чим займалися все літо, і дадуть відповідь на питання, якщо такі виникнуть.

Припустимо, що ви це зробили. Що далі? Тепер важливо, щоб учні запам'ятовували інформацію, яку ви намагаєтеся до них донести. Щоб це сталося, можна перенаправити увагу на навчання, почавши з сенсорного введення, яке, швидше за все, пройде через фільтр уваги.

«Завдяки дослідженням в області нейровізуалізації ми знаємо, що завжди привертає увагу. Це рух, цікаві об'єкти, зображення, відеоролики, несподівані відвідувачі або стікери, зміни кольору або розташування речей. Так чому б не надіти щось незвичайне? Або не почати урок з перегляду цікавого відео по темі? », - пропонує Джуді Вілліс. Ось ще кілька методик, які варто спробувати: