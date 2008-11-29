Китай відмовляється від ідеї "одна сім'я - одна дитина"

У Китаї було запропоновано ввести податок для всіх працюючих дорослих у віці до 40 років, гроші від якого будуть надходити в материнський фонд.

Це допоможе забезпечити сім'ї, в яких виховується більше однієї дитини. Однак уже через тиждень після опублікування цього повідомлення стало ясно, що Пекін відмовиться від обмежень на кількість дітей, яке можуть заводити подружні пари. Державне новинне видання Monday процитувало законопроект, який покладе край багаторічній неоднозначній політиці в галузі планування сім'ї. Вона відома випадками примусових абортів і стерилізації в найбільш густонаселеній країні світу.

За даними AFP, Procuratorate Daily повідомляє, що в законопроекті відсутнє будь-яке посилання на "політику планування сім'ї", яке передбачає наявність не більше двох дітей. Законопроект повинен буде пройти голосування в законодавчому органі - Всекитайських зборах народних представників - в 2020 р.

Незважаючи на те що пари в Китаї можуть мати двох дітей, хоча ще 2 роки тому могли мати тільки одного, народжуваність падає.

Для уповільнення зростання населення Комуністична партія країни почала застосовувати політику однієї дитини в 1979 р. ліміт був збільшений до двох дітей в 2016 р, коли країна зрозуміла необхідність омолодження населення приблизно в 1,4 млрд осіб.

Багатьох турбує, що старіюча робоча сила може вплинути на уповільнення економіки, а гендерний дисбаланс призведе до соціальних проблем. Народжуваність, всупереч прогнозам, не збільшилася, з тих пір як вступила в силу політика двох дітей. Тому все частіше лунають припущення, що уряд буде послаблювати обмеження. При цьому населення працездатного віку досягло піку (як і в більшій частині західного світу).

Ось чому це велика, якщо не життєво важлива проблема. У той час як Китай намагається перейти від виробничої економіки до споживчої, сама споживча база країни зазнає краху.

Законопроект був винесений на обговорення на засіданні Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, впливового законодавчого органу на чолі з президентом Сі Цзіньпіном. Ряд інших пропонованих змін включають відстрочку в 1 місяць до остаточного оформлення розлучення, протягом якого будь-яка зі сторін може відкликати свою заяву.

"Виходить, вони хочуть, щоб у нас було більше немовлят і менше розлучень?" - так прокоментував цю ситуацію один з користувачів платформи Weibo, на зразок Twitter.

Раніше, коли існували обмеження на одну дитину, сім'ї, які виховують кілька дітей, піддавалися штрафам. Деякі жінки проходили через примусові аборти, інші - через примусову стерилізацію. Винятки становили етнічні меншини, уйгури і тибетці, а також сільські жителі, якщо їх першою дитиною була дівчинка.

Проте, за даними Національного бюро статистики Китаю, пари не поспішали створювати більші сім'ї після ослаблення політики. З 2016 року народилося 17,9 млн дітей, що всього на 1,3 млн більше, ніж у попередньому році. Це була лише половина очікуваних показників.

При цьому народжуваність в 2017 р знизилася до 17,23 млн - набагато нижче офіційного прогнозу в більш ніж 20 млн дітей.

Звичайно, подібні зрушення відбуваються і в інших розвинених країнах. У всій Азії, Європі та Америці, де люди вступають в шлюб пізніше або зовсім не вступають, народжуваність падає, кількість чоловіків або жінок, які ведуть самотній спосіб життя, зростає, а в країнах, де посилюється економічний спад, молоді люди живуть всередині країни.