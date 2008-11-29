Американський суд відмовився прибрати з доларів фразу «Ми віримо в бога»

Федеральний апеляційний суд США відхилив позов атеїстів, які вимагали прибрати з американських банкнот і монет фразу «In God We Trust» — «Ми віримо в бога». У суді визнали, що використання фрази не суперечить Конституції США. Позов подали 29 атеїстів, які заявили, що ця фраза порушує першу поправку до основного закону країни, яка гарантує свободу віросповідання, пише Reuters. У своєму рішенні суддя послався на постанову Верховного суду від 2014 року, який відхилив скаргу на читання молитви перед засіданнями законодавчих зборів у штаті Небраска, так як молитва стала традицією. Тоді суд визнав, що необхідності перегляду «історичної практики» немає.

Фраза «Ми віримо в Бога» вперше з'явилася на американських монетах у 1864 році під час Громадянської війни. У 1956 році президент Дуайт Ейзенхауер підписав закон, який затвердив цю фразу в якості національного гасла.