Как правильно провести мульчирование: основные понятия и подбор материала

Мульчирование – агротехнический прием, используемый многими дачниками и садоводами. Его суть заключается в защите поверхностного слоя почвы путем укладки на него специального материала - декоративной мульчи. Таким укрытием могут быть продукты органического происхождения – солома, хвоя, листья и кора деревьев опилки, скошенная трава, торф. В качестве материала искусственного неорганического происхождения используется агроволокно. Еще его называют спанбонд.

Польза такого приема для участка налицо. В частности, благодаря данному агроприему можно получить такие результаты:

длительное сохранение влажности почвы. Это помогает минимизировать количество поливов грядок или цветников;

корневая система растений надежно укрыта от непогоды, резких температурных перепадов, от зноя и холода;

грунт сохраняет все полезные вещества, находящиеся в нем. Кроме того, мульча помогает лучшему размножению земляных червей, которые необходимы для нормального водо- и воздухообмена в почве;

освобождает человека от необходимости пропалывать сорняки, снижая или полностью остановливая рост однолетних растений-сорняков;

помогает повысить качество и обильность урожая, обеспечивает защиту наземных частей насаждений от гниения;

регулирует кислотно-щелочной баланс грунта.

Виды материалов для мульчирования

Таким образом, мульчирование почвы делится на 3 категории:

укрытие земельной поверхности агроволокном;

защита грунта с помощью органических (растительных) остатков;

использование компоста.

В таких целях применяется агроволокно исключительно черного цвета. Дело в том, что спанбонды бывают черного и белого цветов. Но последний применяется в основном для укрытия теплиц, парников. Его назначение – пропускать солнечные лучи и обеспечивать создание парникового эффекта, подобно полиэтиленовой пленке. При этом белое накрытие не подходит. Применение черного агроволокна широко распространено как в частном хозяйствовании, так и в крупных сельхозфирмах.

Варианты использования агроволокна

Способы применения черного спанбонда:

участок, где предполагается посев или высадка посадочного материала, полностью накрывают данным материалом;

в месте, где вы будете размещать насаждения, проделываются отверстия, чтобы у зеленых питомцев был доступ к солнцу. Такой метод подходит для любых видов культур и для садовых цветов, кустарников;

используется черное агроволокно до 3 раз в году: во время высадки культур ранних сортов (март-месяц), во время высадки посадочного материала; осенью для увеличения срока получения урожая с культур поздних видов сортов.

Перед тем, как растения начнут активно цвести или в случае значительного потепления, укрытие снимается с почвы и убирается в место хранения.

Вывод

Благодаря использованию техники мульчирования растения значительно увеличивают темпы своего роста, меньше подвергаются воздействию грибковым и другим видам заболеваний. Мульчирование – эффективный прием в агротехнике. Он не только позволяет бороться с засорением участка сорняками, но также максимально сохраняет влагу в грунте, повышает урожайность культур и способствует их более раннему плодоношению.