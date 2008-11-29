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Как правильно провести мульчирование: основные понятия и подбор материала
Мульчирование – агротехнический прием, используемый многими дачниками и садоводами. Его суть заключается в защите поверхностного слоя почвы путем укладки на него специального материала - декоративной мульчи. Таким укрытием могут быть продукты органического происхождения – солома, хвоя, листья и кора деревьев опилки, скошенная трава, торф. В качестве материала искусственного неорганического происхождения используется агроволокно. Еще его называют спанбонд.
Польза такого приема для участка налицо. В частности, благодаря данному агроприему можно получить такие результаты:
Виды материалов для мульчирования
Таким образом, мульчирование почвы делится на 3 категории:
В таких целях применяется агроволокно исключительно черного цвета. Дело в том, что спанбонды бывают черного и белого цветов. Но последний применяется в основном для укрытия теплиц, парников. Его назначение – пропускать солнечные лучи и обеспечивать создание парникового эффекта, подобно полиэтиленовой пленке. При этом белое накрытие не подходит. Применение черного агроволокна широко распространено как в частном хозяйствовании, так и в крупных сельхозфирмах.
Варианты использования агроволокна
Способы применения черного спанбонда:
Перед тем, как растения начнут активно цвести или в случае значительного потепления, укрытие снимается с почвы и убирается в место хранения.
Вывод
Благодаря использованию техники мульчирования растения значительно увеличивают темпы своего роста, меньше подвергаются воздействию грибковым и другим видам заболеваний. Мульчирование – эффективный прием в агротехнике. Он не только позволяет бороться с засорением участка сорняками, но также максимально сохраняет влагу в грунте, повышает урожайность культур и способствует их более раннему плодоношению.
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