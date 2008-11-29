Монтаж кабельних ліній із застосуванням кабельних лотків

Лотки для прокладки в них кабелів або проводів останнім часом все більше набирають популярність. Завдяки їм помітно полегшується монтаж і подальша експлуатація. До того ж їх використання забезпечує найкращі умови для охолодження кабелів і дозволяє знизити енерговитрати. Ще одним плюсом при використанні є те, що кабелі та проводи залишаються у вільному доступі, а значить, при необхідності без особливих складнощів можна провести їх заміну.

Подібні лотки застосовуються скрізь, де прийнятна укладання проводів без сталевих труб. Лотки кабельні оцинковані відмінно переносять вогкість, спеку, хімічно активне середовище, а тому їх часто експлуатують на технічних поверхах будівель.

Для виробництва лотків використовується сталь високої якості з захисним цинковим покриттям. Вони можуть бути звареними або перфорованими. Кронштейни, призначені для установки лотків, кріплять спеціальним монтажним пістолетом або приварюванням дюбелями до основи. На поворотах і розгалуженнях лоткових магістралей завжди використовують перфоровані монтажні смуги. Стандартні кабельні лотки з оцинкованої сталі зазвичай в довжину становлять 2 метри, в той час як крок будівельних конструкцій досягає 6 метрів, тому для того, щоб уникнути провисання проводів, їх жорсткість збільшують.

Лотки кабельні оцинковані практично не схильні до корозії, а тому відмінно підходять для прокладки проводів і кабелів під час установки складних електричних силових трас і виконують охороняє функцію. Кабельні лотки з оцинкованої сталі добре справляються із захистом проводів на протязі всього терміну експлуатації.

При виконанні складних технічних робіт частіше застосовуються неперфоровані лотки з нержавійки, які придатні для використання як в закритих приміщеннях, так і на відкритих майданчиках. Зазвичай подібні лотки жорсткіше перфорованих. Лоток неперфорований може бути укомплектованим плоскою кришкою, яка, щільно примикаючи до конструкції, якісно захищає дроти від будь-якого негативного впливу ззовні і при цьому зберігає легкодоступність проводів. Лоток неперфорований оцинкований відрізняється також високим ступенем пожежної безпеки, тобто в разі загоряння пожежа не вийде за межі кабельного лотка.

Оскільки кабельні лотки з оцинкованої сталі часто піддаються великим навантаженням, правильний монтаж дійсно дуже важливий.

Наприклад, якщо необхідно прикріпити неперфорований лоток оцинкований до стіни, то краще робити це за допомогою кабельних полиць (настінні кронштейни, консолі, консольні кронштейни), які кріпляться безпосередньо на саму стіну або ж на спеціальну стійку. Подібний спосіб кріплення - запорука надійності і довговічності.

Якщо лоток неперфорований необхідно встановити на стельові стійки, то фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:

Монтаж до стелі слід проводити з використанням стельових кронштейнів, які, в свою чергу, кріпляться забивних анкером або анкерами-болтами.

Встановлювати стельовий кронштейн необхідно на відстані 1-1,5 метра один від одного.

Монтаж на перфорованій стрічці, безумовно, обійдеться дешевше, однак через недостатню міцність може застосовуватися далеко не скрізь. При кріпленні перфострічки використовуються спеціальні болти, які вкручуються в анкери. Що стосується каналів, то вони зміцнюються в перфострічці за допомогою гвинтів, гайок і шайб. Слід пам'ятати, що в центрі кабельного лотка і на стиках відстань має становити 1-1,5 метра.

Щоб надійно закріпити лоток кабельного каналу на стелі, як правило, вдаються до використання пари шпильок і монтажних профілів, які встановлюються між цими шпильками. Якщо навантаження на кабеленесучу систему невелике, то можна використовувати одну закріплену посередині шпильку. Монтаж кабельного лотка до підлоги здійснюється таким же чином: з використанням стійки і кронштейна, монтажної стійки і профілю або ж з використанням скоби-кронштейна.