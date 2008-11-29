Кодування від алкоголізму: за і проти

Проблема алкоголізму завжди вважається актуальною. Найчастіше, люди усвідомлюють про свою залежність до спиртних напоїв, коли самостійно впоратися з згубною звичкою вже не в змозі. Постає питання про лікування цієї недуги. Одним з найбільш діючих методів є кодування від алкоголізму. Постараємося розібратися, наскільки кодування безпечно для людини.

Кодування від алкоголізму – навіщо це потрібно?

Залежність від спиртних напоїв відноситься до хвороби, як фізичної, так і психологічної. При вживанні алкоголю людина відчуває психологічне заспокоєння. Навіть при незначному сп'янінні з'являється легке збудження, прагнення до дій. Людина знаходить упевненість в собі, з'являється сміливість і красномовство. Це почуття можна віднести до ейфорії.

При частому вживанні, навіть слабоалкогольних напоїв, людина відчуває прихильність до тих відчуттів, які вони приносячи. Але, з часом, це почуття притупляється, і щоб відчути його знову, потрібно збільшити міцність або кількість алкоголю. Так, поступово, з'являється нестримна тяга до спиртного, подолати яку самостійно вже не в силах.

Щоб зупинити тягу, потрібне кодування від алкоголю. Як вона відбувається? Страждючим алкогольною залежністю призначають спеціальне лікування, яке включає в себе:

медикаментозні препарати;

робота з психологом, гіпноз;

підшивання препаратів;

лазерне лікування.

Є й інші не менш ефективні методи кодування від алкоголю. Детальніше про них можна почитати на http://narcoclinica.moscow/kodirovanie-ot-alcoholizma-v-moscow/. Під час лікування фахівці-лікарі перебудовують організм хворого фізично і психологічно, пригнічуючи потяг до спиртних напоїв. Більш того, навіть при незначному вживанні алкоголю у людини погіршується самопочуття, замість очікуваної ейфорії. Тим самим викликаючи огиду.

Негативні сторони кодування

Деякі вважають, що виведення з запою і кодування одне і теж. Це глибока помилка! Препарати для кодування абсолютно несумісні з алкоголем. Тому лікування призначається тільки по закінченню п'яти днів після останнього прийому спиртних напоїв.

До лікування від алкогольної залежності допускаються люди, які йдуть на це добровільно. Вони усвідомлюють, що хворі і потребують лікування. Також у них не повинно бути серйозних захворювань. Якщо такі є, то необхідна консультація терапевта.

До кодування медикаментозними препаратами потрібно ставитися з повною серйозністю. Адже навіть при незначному вживанні алкоголю у людини виникають:

запаморочення і головний біль;

ломота в тілі і судоми;

нудота і блювота;

діарея.

Тобто, відбувається реакція препарату на надходження алкоголю в кров. Організм буде захищатися і всіляко намагатися від нього позбутися. Ці симптоми викликають рефлекторну відразу до спиртних напоїв.

Також існує ймовірність рецидиву, коли людина «зривається» і починає пити. Це може статися навіть після закінчення декількох років після лікування та реабілітації. Якщо це відбувається, то потяг до алкоголю посилюється, стає сильнішим ніж був до кодування. А лікуванню повторно організм піддається складніше, ніж попередній раз.

P. S. Слід розуміти, що не все залежить від алкозалежного. У більшості випадків повністю позбутися згубної звички допомагають оточуючі його люди. Адже щось же його спонукало до цього. Можливо, оточення на роботі, проблеми в сім'ї, втрата близьких людей ... причини можуть бути різні. Їх потрібно усунути: змінити роботу або місце проживання, допомогти людині повірити в себе і в світле майбутнє.