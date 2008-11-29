Вартість навчання та правила прийому іноземців у ВНЗ України

Студенти з різних країн здобувають вищу освіту в Україні, так як вартість контракту в наших навчальних закладах значно нижче, ніж в Європі. Скільки коштує навчання у ВУЗах України для іноземних громадян?

В Україну для здобуття вищої освіти все частіше їдуть азербайджанці, індійці, туркмени, нігерійці і т. д.

Технічні, медичні, економічні навчальні заклади найпопулярніші у іноземних студентів. На жаль, не всі університети мають право навчати іноземних громадян. У Києві лише 41 ВНЗ має відповідну ліцензією, а в Харкові таких 28.

Найпопулярніші Вузи Києва для іноземців:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", середня ціна за рік навчання 2800-5000$

Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2500$, заочне відділення 1400$

Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця, 3300-4500$

Національний авіаційний університет 2500-4500$.

Безкоштовного навчання в Україні для іноземців не існує. Студенти з інших країн поступають на контрактну основу за рахунок фізичних або юридичних осіб. Як правило, навчання українською або російською мовою дешевше, ніж англійською.

Правила прийому іноземних громадян у ВНЗ України:

Іноземні студенти з видом на проживання поступають на тих же правах, що і громадяни України (крім права безкоштовного "бюджетного" навчання), а саме за результатами ЗНО і з участю в конкурсі.

Іноземці без виду на проживання проходять співбесіду на підставі атестата про повну середню освіту. Також їм необхідно для зарахування на очну форму навчання, отримати Запрошення на навчання» для оформлення візи типу D. Для отримання візи в Україну необхідно надати в посольство України в країні проживання абітурієнта «Запрошення на навчання» та документи для вступу у ВУЗ.

Документи, необхідні для вступу:

заява-анкета;

оригінал і копія документа про освіту (атестата);

оригінал та копія додатка до документа про освіту (там, де оцінки);

копія документа про народження;

медичний сертифікат про стан здоров'я, підтверджений офіційним органом охорони здоров'я країни, виданий максимум за 2 місяці до в'їзду на навчання;

копія паспорта (або іншого документа, що підтверджує особу);

дійсний поліс медичного страхування (якщо у іншої країни немає договору з Україною про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

6 кольорових фотографій 60х40 мм.

Обов'язково потрібен нотаріально завірений переклад атестата, програми та свідоцтва про народження.

Всі документи повинні бути офіційно завірені так, як зазвичай це робиться у країні громадянства студента і легалізовані відповідною дипломатичною установою України (посольством, консульством.).

Зарахування і навчальний процес

Зарахування вступників іноземців здійснюється двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 1 листопада і 1 березня відповідно).

Навчатися в Україні, до отримання рівня бакалавра потрібно 4 роки, магістра - 2 роки (якщо є диплом бакалавра). Видається державний український диплом про вищу освіту для іноземних студентів.

Початок навчання з 1 вересня.