В Україні зібрали 34,3 мільйона тон зернових та зернобобових

Уряд прогнозує урожай на рівні понад 60 мільйонів тон.

В Україні завершили збирання ранніх зернових і зернобобових. Загалом аграріям вдалося зібрати 34,3 мільйона тон. Такі цифри привели в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Пшениці - 25,1 млн тон з 6,6 млн га;

ячменю - 7,5 млн тон з 2,5 млн га;

жита - 391,6 тис. тон з 147,5 тис. га;

вівса - 451 тис. тон з 195,2 тис. га;

гороху - 801 тис. тон з 431,5 тис. га;

гречки - 22 тис. тон з 16 тис. га;

проса - 22 тис. тон з 15 тис. га;

соняшнику 241 тис. тон з 138 тис. га;

ріпаку - 2,7 млн тон з 1 млн га;

До кінця серпня в Запорізькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській та Харківській областях аграрії почали збір сої. Крім того, продовжується сівба озимого ріпаку під урожай 2019 року.

За прогнозами мінітсерства, урожай на цей рік залишиться на рівні "60 млн тонн +".