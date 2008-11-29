Місцеві бюджети поповнилися майже на 126 млрд. грн.

За період з січня по липень 2018 року включно сальдо відрахувань до місцевих бюджетів склало 125 млрд. гривень. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Якщо порівнювати з минулим роком, то сума сплачених коштів зросла майже на 23%. У 2017 році вона становила 101,9 млрд. грн.

За минулий місяць було перераховано на 3,4 млрд. грн. більше, ніж в тому році - близько 19 млрд. грн.

Податок і збір на доходи фізосіб до бюджету за ці 7 місяців склав 125,6 млрд. грн. У минулому році ця цифра була меншою майже на 25 млрд грн. З цієї суми за липень було направлено 19,9 млрд гривень податку.