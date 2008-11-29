За серпень виставлено на продаж 210 об'єктів малої приватизації

Глава Фонду держмайна України Віталій Трубаров підвів підсумки малої приватизації за серпень. Весь місяць проходила підготовка і виставляння об'єктів на продаж. Уже виставили 210 об'єктів з початковою вартістю більше 113 млн грн.

Найбільша кількість об'єктів, що підлягають приватизації, розташоване у Вінницькій, Полтавській і Львівській областях. А найвищу вартість призначили за промислові лоти в Запорізькій області.

З дня оголошення про продаж і до першого аукціону у потенційних покупців є 30-35 днів, щоб подати документи, зробити гарантійний внесок, ознайомитися з об'єктом продажу, його техстан або фінансовими звітами.

28 серпня на аукціоні продаватимуть приміщення в Києві, початкова вартість яких від 8 млн грн. 30 серпня пройде аукціон з продажу акцій «Укрпапірпрому», стартова ціна якого 12,3 млн грн.

У вересні планується провести 200 аукціонів.