Як дізнатися крадений телефон чи ні

Купуючи мобільний телефон з рук або через дошки оголошень, Ви ризикуєте придбати апарат, що знаходиться в розшуку. Як перевірити, чи крадений телефон чи ні?

Існує кілька способів, які убезпечать Вас від небажаної покупки. Розглянемо їх докладніше.

Перевірка документів

Це те, що повинно бути задіяно в першу чергу. Для того щоб перевірити, чи збігаються документи з наявним телефоном потрібно дізнатися IMEI мобільного і звірити його з тим, який вказаний на коробці і в документах. Після цього пробити його по базі. Якщо документів немає, то такий телефон зовсім не рекомендується купувати.

Допомога МВС України

З недавнього часу, МВС України запустив на своєму сайті безкоштовну послугу, за допомогою якої можна перевірити, чи не є телефон краденим. Це база, в яку внесені всі мобільні пристрої, які знаходяться в розшуку.

Раніше доступ до неї мали лише співробітники правоохоронних органів, а тепер база відкрита для звичайних людей.

Досить зайти за посиланням і у Вашому розпорядженні з'явиться рядок, у якому слід ввести код IMEI. IMEI – це унікальний серійний номер, який присвоюється кожному мобільному пристрою. Для того щоб дізнатися код IMEI телефону, наберіть *#06# і натисніть кнопку виклику.

Через кілька секунд на екрані з'явиться код з 14-ти або 15-ти символів. Даний спосіб досить легко і швидко можна використовувати, головне щоб був доступ до інтернету.

Звернення в найближчий відділок поліції

Буває і так, що ситуація більш серйозна і Вас не перестають відвідувати думки про те, що телефон є краденим. Цей спосіб розвіє всі сумніви. Ви можете написати заяву в найближчому відділенні міліції про те, щоб телефон був перевірений по базі викрадених речей і за наявними у кримінальних справах. У такому випадку перевірка може зайняти деякий час, але з максимальною гарантією Ви отримаєте відповідь.

Як перевірити чи крадений iPhone, iPad, iPod

Для володарів смартфонів iPhone і інших пристроїв Apple існує спеціальний сервіс. Знову-таки вводимо в рядок IMEI телефону (enter your hardware serial number). Після швидкої онлайн перевірки Вам буде доступна інформація про мобільний пристрій, починаючи з відомостей про власника і закінчуючи терміном дії гарантії.