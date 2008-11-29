Як позбутися від алергії народними засобами в домашніх умовах

Алергія – це діагноз на все життя. Однак навіть з хронічною хворобою можна жити повним життям. Крім медичних лікарських препаратів є ще і засоби народної медицини, за допомогою яких можна не тільки зняти напад алергії в домашніх умовах, але і значно полегшити собі життя.

Що таке алергія

Алергічні реакції в організмі людини виникають, коли її імунна система помиляється в оцінці чужорідної речовини, такої як пилок трав і дерев, бджолина отрута, мікроскопічні відмерлі клітини шкіри тварин або продукти харчування. Вона виробляє особливі речовини, або антитіла, які впізнають цю речовину як шкідливу, хоча насправді це не так. Коли людина вступає в контакт з алергеном, реакція імунної системи здатна викликати почервоніння та свербіж шкіри, заповнити слизом носові пазухи, викликати набряк дихальних шляхів або негативно вплинути на травну систему.

Алергія може протікати в м'якій формі (незначні подразнення при контакті з алергеном) і важкою, аж до набряку Квінке та анафілактичного шоку – загрозливого стану для життя людини. Найчастіше до її розвитку схильні люди, в роду яких вже спостерігалися випадки алергії. Діти також часто страждають від алергічних реакцій.

Симптоми алергії

Алергічні симптоми залежать від конкретного подразника і можуть зачіпати дихальні шляхи, носові пазухи, шкіру, травну систему.

Респіраторна алергія (сінна гарячка, алергічний риніт) може викликати чхання, свербіж у носі, нежить, кон'юнктивіт (підвищене сльозовиділення, запалення зовнішньої оболонки ока). Алергенами в цьому випадку служать пилок, клітини шкіри тварин, пилові кліщі, цвіль.

Харчова алергія відповідальна за набряк губ, язика, обличчя, шиї, шкірний свербіж, кропив'янку та анафілактичний шок. Найчастіше її викликають горіхи (фундук, арахіс), злаки (пшениця, соя), морепродукти, яйця, молочні продукти.

Алергія на укуси комах (наприклад, бджіл або ос) служить причиною виникнення набряку на місці укусу, свербіж по всьому тілу, висипу, кашлю, обмеженого дихання, анафілактичного шоку.

Алергія на ліки може спричинити кропив'янку, свербіж, шкірні висипання, гавкаючий кашель, анафілактичний шок. Найчастіше алергічну реакцію викликає пеніцилін або препарати на його основі.

Атопічний дерматит, або екзема, може призвести до свербіння, почервоніння шкіри з утворенням пухирців і корочок. Спричинити її може дотик до таких речовин, як латекс.

Наявність алергії збільшує ризик виникнення інших медичних проблем, у тому числі нападів бронихальной астми (реакція імунної системи, що впливає на дихальні шляхи; найчастіше викликається наявністю алергену в навколишньому середовищі, наприклад, пилових кліщів). Також при алергіях збільшений ризик захворювання синуситом та інфекціями вух і легенів; цей ризик ще збільшується при астмі.

Анафілактичний шок

Деякі види алергії, включаючи алергію на продукти харчування і укуси комах, можуть спричинити тяжку реакцію, відому як анафілактичний шок. Вона загрожує життю людини. Якщо людина втратила свідомість, впав тиск, важко дихає, паморочиться голова, пульс швидкий і легкий, її нудить або рве – все це ознаки анафілактичного шоку.

Коли необхідно звернутися до лікаря

У випадках, коли людина спостерігає у себе алергічні симптоми, а ліки, що продаються без рецепту, не допомагають, можна звернутися до лікаря. Якщо симптоми виникають після початку прийому нових ліків, необхідно проконсультуватися з лікарем, що їх призначив.

Якщо справа дійшла до анафілактичного шоку, слід відразу ж подзвонити у швидку або звернутися за терміновою медичною допомогою. Бажано мати при собі ін'єктор з адреналіном і відразу ж застосувати його. Навіть якщо після ін'єкції симптоми зникли, слід негайно звернутися за медичною допомогою, треба переконатися, що вони пройшли назовсім після того, як вплив адреналіну пройде.

Діагноз: алергія

При визначенні причини алергії необхідно звернутися до лікаря. Після огляду лікар може рекомендувати пройти або шкірний тест на алергію (коли лікар робить невеликий укол або дряпає шкіру спеціальним медичним інструментом, а потім наносить на неї речовину, що містить потенційний алерген), або зробити аналіз крові (при ньому визначається кількість специфічних алергенів, що містяться в крові).

Лікування алергії і її профілактика

Насамперед необхідно уникнути впливу алергену. Наприклад, якщо у людини алергія на пилок, в період цвітіння рослин рекомендується по можливості якомога більше знаходитися вдома, з закритими вікнами, дверима і встановленими на кондиціонер фільтр високого очищення. Якщо ж алергія на пилових кліщів, то найкращий спосіб запобігти її виникнення – якомога частіше робити сухе та вологе прибирання.

Лікарські засоби. В залежності від типу алергії медичні препарати можуть допомогти зменшити ступінь реакції імунної системи на подразник і полегшити симптоми. Лікар може призначити препарати у вигляді таблеток, назальних спреїв, інгаляторів, очних крапель або рідин або ін'єкцій.

Якщо алергія важка і погано піддається лікуванню, лікар може запропонувати почати імунотерапію. При цьому способі лікування організм пацієнта навмисно піддається дії алергену в малих дозах, зазвичай протягом кількох років. Алерген вводиться в організм у вигляді 1 таблетки під язик або ін'єкції. Не всі види алергій можна вилікувати таким чином; у багатьох випадках успішність лікування залежить від індивідуальних реакцій людини.

Для контролю алергічних реакцій корисно ведення щоденника. Робити записи бажано кожен день, відзначати свій стан після впливу певних речовин. Це допоможе визначити вже наявну алергію, так і уникнути виникнення загострення.

Якщо ж алергія важка, необхідно постійно носити медичний браслет і автоматичний ін'єктор з адреналіном.

Лікування алергії народними засобами в домашніх умовах

Деякі види алергії можна істотно полегшити за допомогою домашнього лікування.

Алергічний риніт

При алергічному риніті, спричиненому впливом пилку, пилових кліщів чи інших алергенів, що передаються по повітрю дуже корисні полоскання носоглотки – вони допомагають зменшити кількість слизу, який може викликати захворювання дихальних шляхів. Для цієї мети можна купити в аптеці спеціальну рідину або приготувати розчин самостійно, змішавши пів чайної ложки солі зі склянкою кип'яченої теплої води (якщо при промиванні людина відчуває печіння, кількість солі треба зменшити). Для введення розчину в ніс можна використовувати як одноразовий шприц з прикріпленою голкою, так і спеціальний маленький чайник («неті») або еластичний флакон з кришкою, котра закручується (рідина подається в ніс при стисканні стінок флакона). За чистотою пристроїв слід ретельно стежити, щоб не посилити алергію інфекцією. Ідеально, якщо їх можна кип'ятити.

Водні процедури можуть викликати короткочасне полегшення при алергіях, прочищаючи носові пазухи і дихальні шляхи. В період цвітіння гаряча вода не тільки змиває алергени з шкіри і волосся, але також перешкоджає їх поширенню в будинку. З цієї причини рекомендується приймати душ одразу ж після приходу додому.

При алергічному риніті, чханні, свербінні у носі полегшити стан хворого може інгаляція. Проводити її в домашніх умовах дуже просто – треба просто налити окріп у глибоку миску або каструлю, накинути рушник на голову і, нахилившись над ємністю з водою, глибоко вдихати пар протягом 5-10 хвилин. Слід бути обережним, щоб, нагнувшись занадто низько, не обпекти обличчя. Якщо інгаляції приносять значне полегшення, можна замислитися про придбання парового інгалятора. У розчин можна додавати сіль, ефірні олії (у разі відсутності на них алергії) або настої трав, які надають знезаражувальний і заспокійливий ефект (наприклад, ромашки). З ефірних олій переважно використання евкаліптової олії – воно має протизапальнудію і антибактеріальний ефектом.

Серед лікарських трав найкращі результати при лікуванні алергії показав білокопитник – його екстракт може зменшити запалення дихальних шляхів. Згідно клінічних досліджень таблетки на основі білокопитнику можна порівняти за ефективністю з такими визнаними антигістамінними препаратами, як цетиризин і фексофенадин. При вживанні препаратів на основі білокопитнику варто вибирати ті, зміст пірролізидинових алкалоїдів в яких зведено до мінімуму (вони можуть негативно впливати на печінку).

Від алергії можна випити трав'яні збори, які продаються в аптеці. Вони надають комплексний вплив на організм, пом'якшують дихальні шляхи, розріджують мокротиння, знімають спазм, надають заспокійливу і протизапальну дію.

Деякі люди стверджують, що при алергічній закладеності носа їм допомагають гострі харчові продукти – перець чилі, діжонська гірчиця, свіжий часник, хрін, васабі. Це може бути правдою, так як одна із активних речовин, що містяться в часнику, — аллілтиосульфінат і аналогічний йому за дії ізотиоціанат, що знаходиться в васабі, сприяють виникненню хоч і тимчасового, але досить ефективного протизастойного ефекту. Простіше кажучи, вони сприяють розрідженню слизу та його виведенню.

Останні дослідження показали, що при алергії може допомогти зелений чай –антиоксиданти, що містяться в ньому можуть стримувати алергічні реакції. Однак чашка чаю здатна принести лише короткочасне полегшення.

Також може допомогти бджолиний мед – вважається, що поїдаючи кожен день невелику порцію меду разом з крихітної дозою алергенів, можна поступово придбати «імунітет» до алергії на пилок. Правда, вчені до цих пір не прийшли до згоди, чи можна вважати цей метод ефективним.

Деякі люди при лікуванні алергії вважають за краще вдаватися до нетрадиційної медицини – акупунктури і гомеопатії. Варто пам'ятати, що ефективність цих засобів сучасною медициною не підтверджена.

Алергічний кон'юнктивіт

При алергічному кон'юнктивіті полегшити запалення і свербіж можуть холодні компреси. Для цього до закритих очей прикладають змочений холодною водою рушник або металеві столові ложки з морозильнику. Можна також загорнути в рушник крижані кубики.

Допомагає також протирати запалені очі настоєм ромашки або соком алое – вони чинять протизапальний і знезаражуючий ефект.

Очні краплі, аналогічні за складом слізній рідині (або «штучні сльози») допоможуть зволожити пересохлу внаслідок запального процесу рогівку і трохи зменшити свербіж.

Алергічний дерматит

При відсутності алергії на холод полегшити стан хворого може холодний душ – він викликає звуження кровоносних судин, внаслідок чого через шкіру виділяється менша кількість речовин, що викликають роздратування. Також холодний душ допомагає зменшити свербіж і знизити гостроту шкірної алергічної реакції. Якщо хворому важко приймати холодний душ кілька разів на день, можна накласти на запалене місце холодний компрес – рушник, змочений холодною водою, або кубики льоду.

Оливкова олія – відмінний зволожувач, вона багата вітаміном Е і антиоксидантами. Їм можна протерти після холодного душу уражені ділянки шкіри.

Яблучний оцет має антисептичні, протигрибкову і антибактеріальні властивості. Використовувати його просто: нанести декілька крапель на невеликий чистий шматок тканини і прикласти до запаленого місця. Тільки оцет повинен бути органічний, нефільтрований; визначити ступінь його чистоти можна, крім етикетки, осадом у пляшці.

При алергічних висипах на шкірі рекомендується носити просторий одяг, щоб текстиль не дратував уражені ділянки шкіри ще більше.

Трави від алергії на шкірі

Один з кращих засобів для блокування симптомів при алергічному дерматиті – ромашка аптечна. Її відвар додають у ванну, роблять з неї компреси на шкіру, полощуть горло при запаленнях, промивають ніс і приймають усередину при болях у шлунку.

Як і ромашку, череду трироздільну використовують при прийомі ванн, обмиваннях, компреси з її відваром накладають на уражене місце. Вона надає протизапальний, протимікробний ефект і особливо ефективна при ексудативному діатезі.

У материнки безліч лікувальних властивостей – від сечогінних до седативних. Допомагає вона і при атопічному дерматиті у вигляді примочок і має протизапальну і болезаспокійливу дію.

Примочки з настоєм чистотілу або ванни з ним допомагають у лікуванні захворювань, що супроводжуються свербежем (дерматитах і екземі), завдяки сильній місцевій протизапальній дії.

Настій кропиви глухої (вона ж глуха кропива біла), ряски малої та деревію звичайного використовується при кропив'янці – всі ці трави володіють сильною протизапальною дією.

Алое віра (свіжий сік, крем або гель) має загоюючою і заспокійливу дію. Наносити сік на уражену ділянку шкіри слід після душу або ванни.

Ментол, що міститься в листі м'яти перцевої, полегшує свербіж, надає заспокійливу дію на запалену шкіру. Листя м'яти треба використовувати в свіжому вигляді; їх накладають на покрите висипом місце і закріплюють пов'язкою. Таким же чином у народній медицині використовують свіжі листки конюшини лугової, а її соком промивають запалені очі при алергічному кон'юнктивіті.

Гігієна будинку

Якщо причина алергії – пил або домашні тварини, зменшити симптоми допоможе регулярна ретельна сухе і вологе прибирання. При цьому бажано встановити на пилосос фільтр високого очищення і не забувати пилососити поверхні, які неможливо протерти або попрати. Для матраців, наволочок і м'яких меблів рекомендується використовувати спеціальні пилозахисні чохли, які можна часто прати. Ковдри і подушки краще використовувати з синтетичним наповнювачем, не пір'яним. Бажано прибрати з підлоги, килимові покриття, килими, паласи (згідно з дослідженнями, пилові кліщі в основній своїй масі живуть саме там). А якщо в будинку є дитина, необхідно часто прати її іграшки.

Якщо прання/прибирання здійснює власне особа, яка страждає від алергії, рекомендується в процесі надягати тканинну маску – багато компонентів, що викликають алергію, під час прибирання потрапляють у повітря і можуть погіршити стан хворого. Маску не слід знімати і при витрушуванні пилового мішка пилососа і/або зміни фільтра.

При алергії на цвіль слід встановити в місцях, схильних до скупченню вологи (таких як кухня, ванна) осушувачі повітря або вентиляційні пристрої. Особливо ретельно слід стежити за кутами у ванній, простором під раковиною і самою ванною, а також за задньою стінкою холодильника і кухонною раковиною – саме там найчастіше заводиться цвіль. У разі необхідності від цвілі позбавляються хімічними засобами.

Температура повітря в будинку має бути швидше прохолодною, ніж спекотною (близько 20-22°), а вологість – від 40 до 50%. Для очищувачів повітря або кондиціонерів рекомендується використовувати фільтри високого очищення – вони здатні затримувати алергени у вигляді пилку, лусочок шкіри тварин і пилових кліщів.

Чи можна позбутися від алергії назавжди?

На жаль, повністю прибрати алергію зі свого життя практично неможливо. Проте лікування може допомогти полегшити її симптоми, а запобіжні заходи – запобігти алергічні напади.