"Безшумна" криза охопила Перську затоку

В останні роки майже всі країни Перської затоки зіткнулися з серйозними економічними труднощами. На тлі стійко низьких цін на нафту і газ, а також стрибка вартості життя населення, компанії регіону різко скоротили витрати і з песимізмом дивляться в майбутнє.

Висновки аналітиків невтішні: економічне зростання сповільнилося або зупинилося, державний борг неухильно збільшується, політична невизначеність підриває впевненість, а конфлікти, санкції і блокади душать бізнес.

Вся надія на те, що нещодавнє підвищення цін на вуглеводні, а також урядові програми зі стимулювання економіки хоч якось поліпшать ситуацію. Однак для деяких груп - в першу чергу середнього класу Перської затоки - найближче майбутнє поки не обіцяє нічого хорошого.

Після декількох років активного економічного зростання, підживлює високими цінами на нафту і масштабними інфраструктурними проектами, більшість економік Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), в який входять Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудівська Аравія і Оман, почали сповільнювати темпи в 2014 році.

Тоді ціни на нафту впали з $ 114 (літо 2014 г.) до $ 60 за барель (літо 2015 р.) На початку 2016 року вони опустилися нижче $ 30. Оскільки всі країни РСАДПЗ в значній мірі залежать від вуглеводневих доходів для фінансування своїх бюджетів, такий спад мав вкрай негативні наслідки, зазначає видання Asia Times.

В Об'єднаних Арабських Еміратах зростання ВВП знизився з 3,8% в 2015 р до всього 0,8% в 2017 р В Саудівській Аравії і Кувейті почалася рецесія: у минулому році у першій з двох країн економіка зменшилася на 0,7%, а у другій - на 2,9%.

На тлі різкого скорочення доходів уряд регіону став активніше запозичувати, в результаті чого у всіх членів РСАДПЗ зріс державний борг. Так, наприклад, боргові зобов'язання Бахрейну сьогодні наблизилися до 100% ВВП, а у Омана співвідношення боргу до ВВП збільшилося з 5% до більш ніж 40% з 2014 по 2017 рр.

Як підсумок, починаючи з 2015 р великі і дрібні компанії почали згортати виробництво і масово звільняти працівників.

Так, Abu Dhabi National Oil Company до кінця 2016 р звільнила близько 10% співробітників, а Abu Dhabi National Energy Company за той же період розлучилася з чвертю свого персоналу. Навіть така знакова компанія регіону, як катарський телеканал Al Jazeera, тільки в 2016 р звільнила 500 осіб (близько 15% штату).

Скорочення продовжилися і в 2017 р. В минулому році, наприклад, кількість людей, зайнятих в банківському секторі Абу-Дабі, знизилося приблизно на 10% в порівнянні з 2016 р.

Більшість з тих, хто втратив роботу, були приїжджі, так як члени РСАДПЗ мають величезний відсоток працюючих експатів. У Дубаї, наприклад, близько 90% населення в 3,1 млн чоловік - іноземці.

Для багатьох втрата роботи означає обов'язковий від'їзд з країни. Це робить негативний вплив на ринок нерухомості - одного з основних джерел доходів, крім нафти і газу, для більшості держав Перської затоки.

"В ОАЕ останнім часом спостерігається значне зростання пропозиції житлової нерухомості. Падають ціни на оренду, а також закупівельні ціни, що викликає серйозне занепокоєння ".

Так, DAMAC, великий забудовник Дубая, оголосив про зниження прибутку в II кварталі 2018 року на 46% в річному численні. Падіння прибутку в перші шість місяців цього року також зафіксувала Nakheel, інша місцева будівельна компанія.

Ще однією жертвою економічного уповільнення став туристичний сектор. Надлишок готелів в поєднанні зі скороченням витрат іноземних туристів знизили рентабельність туристичного бізнесу, і це при тому, що номери в готелях майже всі заповнені.

"Конкуренція сьогодні настільки гостра, що для збереження частки на ринку деякі готелі встановлюють плату, яка нижча порога беззбитковості", - розповідає один власник готелю. За його словами, ситуацію, що склалася можна назвати "безшумною" кризою.

Тим часом, незважаючи на зниження орендної плати, загальна вартість життя зростає. На початку 2018 р ОАЕ ввели податок на додану вартість в розмірі 5% і це після введеного в 2016 р муніципального збору за оренду в 3% і готельного податку на туристів в 10%.

Розпочата в минулому році ОАЕ, Саудівською Аравією і Бахрейном блокада Катару лише погіршила ситуацію.

"Існували значні туристичні потоки між країнами РСАДПЗ, - пояснює Енгін, - А блокада Катару їх зупинила. Крім того, введені обмеження принесли відчуття невизначеності. Катар і сусідні країни завжди були дуже близькими як культурно, так і економічно."

Ще одним джерелом напруги в регіоні стала війна в Ємені, в яку з 2015 р залучені ОАЕ і Саудівська Аравія. "Я сумніваюся, що керівники цих країн очікували, що через три з половиною роки конфлікт збережеться, - каже близькосхідний експерт Крістіан Карл Генріх Ульріхс. - Війна забирає з бюджету набагато більше коштів, ніж вони хотіли б ".

Влада країн Перської затоки добре знає про всі ці проблеми і проводить активні кроки по стимулюванню економіки і залучення вкрай необхідних іноземних працівників і інвесторів.