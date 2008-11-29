У 2019 зміниться законодавство про зайнятість

У Мінсоцполітики відбулася зустріч з питання зміни законодавства про зайнятість. Так, обговорювалася можлива впровадження з 1 січня 2019 року в Державній службі зайнятості інституту «кар'єрного радника».

Кар'єрні радники працюватимуть в центрах зайнятості, координуючи надання послуг особам, які перебувають на обліку на біржі праці, а також просто безробітним громадянам. Радники будуть їх супроводжувати в пошуку роботи з метою подальшого працевлаштування.

На зустрічі були представники Директорату розвитку ринку праці і зайнятості, фахівці Держслужби зайнятості, Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Сергій Савчук, представники проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для робочих місць в Україні» та експерт МОП Валлі Корбанезе.

Сторони додатково обговорили нові підходи в роботі Служби зайнятості, функціональні обов'язки співробітників, а також допомогу працівникам в цьому питанні з боку проекту Міністерства організації праці.

Представники прийшли до рішення про надання експертом МОП рекомендацій фахівців Держслужби зайнятості з питання посадових обов'язків «кар'єрних радників». Їм будуть також надані рекомендації з підготовки, співпраці з різними структурами для розвитку сервісної служби. При цьому МОП буде ґрунтуватися на міжнародному досвіді.