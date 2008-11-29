Петроюань: які шанси потіснити нафтодолари

Півроку тому Китай почав історичну битву, почавши торгувати нафтою в своїй валюті. З'явився нефтеюань. Яких успіхів вдалося досягти і чи є шанси скласти конкуренцію нафтодоларам?

Ф'ючерси на нафту в юанях були запущені в березні цього року. Це довгоочікувана подія викликала безліч суперечок. Думки розділилися: одні стверджували, що нафтодолару прийшов кінець, інші запевняли, що юаню ще дуже далеко від долара в міжнародних розрахунках і шанси цих ф'ючерсів прагнуть до нуля.

Зараз, через півроку, експерти до цих пір не прийшли до єдиної думки, однак тепер у них є цифри і факти, тому спір стає цікавішим.

Так, наприклад, в червні обсяг торгів ф'ючерсами на нафту в юанях досяг рекорду. Поставки за цими контрактами у вересні складуть 137,5 млн. т. сирої нафти.

Іншими словами, учасники торгів наторгували 137,5 тис. лотів. Для порівняння, обсяг торгів по Brent і WTI за той же місяць сумарно склав 2,6 млн лотів, тобто китайським ф'ючерсам все ще є куди прагнути, і поки вони залишаються в ролі наздоганяючих.

У петроюаней є свої явні мінуси. Агентство Bloomberg наводить слова учасників торгів, які відзначають, що в даних операціях присутні додаткові ризики: коливання курсу юаня і досить високі витрати на зберігання нафти. Вони набагато вище, ніж в інших країнах: $ 0,95 за барель на місяць на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі в порівнянні з $ 0,05 за барель на місяць в офшорному нафтовому порту Луїзіани, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, що з початком торгової війни США і Китаю курс юаня почав знижуватися, а в останній тиждень почалася корекція, і валюта КНР непогано зміцнилася. Всі ці коливання - фактор непередбачуваності, що не дуже подобається трейдерам.

У загальному і цілому поки рано говорити про перемогу або поразку китайців в їх спробі перевести ринок нафти на свою валюту. Долар поки залишається резервною валютою, і це дуже сильний аргумент.

Таким чином, єдиний спосіб для Китаю домогтися успіху і мати шанси на перемогу над доларом США - це продовжувати відкривати свою економіку. Торгівля нафтою є лише частиною цього.