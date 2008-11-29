Зміна оператора зі збереженням номера: коли очікувати початок надання послуги?

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах інформатизації та зв'язку, прийняла рішення про терміни впровадження зміни операторів мобільного зв'язку зі збереженням номера. Про це на початку серпня повідомляв офіційний сайт регулятора. За його інформацією до 1 лютого 2019 року має бути завершено створення баз даних номерів клієнтів і підключення їх до централізованої системи.

Сама ж послуга по зміні оператора зі збереженням номера буде доступна користувачам з 1 травня 2019 року. Процедура була детально вивчена і обговорена з усіма сторонами процесу, в тому числі і мобільними операторами. Про подробиці процесу і діалогу між учасниками дискусії далі.

Історія послуги і причини

Збереження номера при зміні оператора (англ. Mobile number portability, MNP) було активовано в Гонконзі, Нідерландах і Великобританії в 1999 році. У багатьох європейських країнах вона запущено з початку двохтисячних. MNP стала затребуваною послугою через масовий розвиток і поширення стільникового та мобільного зв'язку. Для того щоб абоненти могли впливати на ціноутворення послуг операторів та з'явилася можливість знижувати їх вартість і підвищувати якість, була створена процедура зміни оператора зі збереженням номера при переході до іншого постачальника зв'язку.

Саме після 2000 року ця процедура набула масового характеру в усьому світі і уряди більшості країн зажадали від операторів забезпечити реалізацію цієї послуги. Залежно від країни ця процедура може бути платній або безкоштовній і тривати від декількох хвилин до декількох днів.

А що в Україні?

У 2015 році Українським державним центром радіочастот (УДЦР) був проведений перший тендер із закупівлі обладнання для надання послуг збереження номера при зміні оператора. Але той тендер був визнаний недійсним.

Повторна процедура була проведена через рік, але і вона не привела до запуску цієї послуги. Причиною послужило судовий розгляд між переможцем конкурсу ТОВ «Діалінк», учасником ТОВ «Ес ай центр» і УДЦР.

Після декількох років судових тяжб було постановлено, що програмне забезпечення та обладнання, необхідне для роботи MNP, повинна поставити компанія ТОВ «Ес ай центр». Наступним етапом у впровадження стало створення глобальної системи для захисту інформації.

Коментар представника компанії «Ес ай центр», - «Всі юридичні перепони вирішені і не заважають запуску послуги, все залежить від УДЦР. За планом реалізації виконано вже 90% взятих зобов'язань і ми готові довести справу до кінця ». Незважаючи на це потрібно сказати, що сама компанія не братиме участь в завершальних етапах запуску, тому що договір з УДЦР розірвано.

Керівництво компанії підрядника вважає, що поставлені терміни запуску цілком реалістичні, але за умови зацікавленості всіх учасників процесу.

Готовність мобільних операторів

У компанії Lifecell повідомили, що запуск послуги планують надавати з другого кварталу 2019 року і посилаються на документ НКРЗІ (Національна комісія з регулювання зв'язку та інформатизації) «Орієнтовний план з виконання заходів впровадження послуги перенесення номерів». У цьому документі встановлено, що процедура надання послуги збереження номера при переході на іншого оператора повинна бути почата з першої половини 2019 року.

Компанія Lifecell розкрила алгоритм процесу запуску послуги. Після створення КСЗІ з боку УДЦР повинна пройти його сертифікація та державна експертиза. Після цього повинен відбудеться тендер з вибору інтегратора Центральної бази даних. Під час цього процесу мобільним операторам потрібно налаштувати локальні бази даних, а також кріптошлюзи, згідно з вимогою щодо захисту персональних даних. У мобільному операторі Lifecell стверджують, що з їхнього боку все виконано ще навесні 2017 року. Наступним кроком буде інтеграція і крос-тестування послуги. В кінці цього року будуть підписані договори з підключення операторів до центральної бази даних. Паралельно з цим процесом їм буде необхідно підготувати запуск внутрішніх систем і налагодити бізнес-процеси.

Мобільний оператор «Vodafone Україна» також очікує, що збереження мобільних номерів при переході запрацює з другого кварталу 2019 року. Але підкреслює, що швидкість впровадження повністю залежить не тільки від учасників ринку послуг, а й державних структур.

Компанія «Київстар» коментує ситуацію в такому ж ключі, але говорити про терміни впровадження послуги поки не може.

Як буде функціонувати MNP?

За словами компанії, що поставляє обладнання і директора УДЦР, зміна оператора зі збереженням номера в Україні триватиме не більше трьох діб. Скористатися цією послугою зможе будь-який абонент, за умови, що він надасть необхідні дані про себе і пройде ідентифікацію.

Процедура ідентифікації для перенесення номера буде обов'язковою. Абоненту потрібно пред'явити паспорт і довести, що номер належить йому. Буде потрібно написати заяву на надання послуги і вказати, до якого оператора абонент переходить на обслуговування, і від послуг якого відмовляється.

Прийміть до уваги факт, що оператори будуть повідомляти про початок процедури перенесення, а в цей час ви можете залишитися без зв'язку (не більше 3 годин). Про ціну переходу поки нічого не відомо.

Залишається тільки спостерігати за процесом впровадження збереження номера при переході і чекати його запуску.